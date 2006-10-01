Башкирия окажет финансовую помощь сельхозкооперативам

Как рассказал глава республики Рустэм Хамитов, планируется выделить до 3 млн рублей на один кооператив. Деньги предназначены для становления на начальном этапе, то есть для покупки оборудования, техники или объектов сбытовой и логистической инфраструктуры.Всего в этом году власти региона намерены вовлечь в программу создания сельхозкоопераций около 300 сельских поселений и создать 100 сельхозпотребкооперативов. Сумма господдержки – 300 млн рублей. При этом доходность кооперативов должна вырасти в четыре раза, превысив 1 млрд рублей.По мнению Рустэма Хамитова, потенциал для создания кооперации на селе в Башкирии колоссальный – из 1,3 млн человек, проживающих в сельской местности, около 800 тысяч – люди трудоспособного возраста. На них приходится почти 460 тысяч личных подсобных хозяйств. «Эти хозяйства разрозненны. Каждое выживает поодиночке. Все они действуют самостоятельно. Наша задача – связать их производственными нитями, чтобы они в кооперации могли что-то делать по-настоящему, повышать производительность труда», - отметил Рустэм Хамитов.