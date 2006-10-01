Ученые выявили простой способ понравиться мужчине

Если вы предпочитаете выходить в люди в одиночку, чтобы познакомиться с кем-нибудь, прекратите это делать. По мнению ученых, это самый худший способ из всех возможных.Выявить любопытную закономерность австралийским специалистам помогла серия экспериментов. Во время них участники должны были оценить привлекательность женщин на индивидуальных и групповых фотографиях. Оказалось, что более высокие оценки получали те девушки, которые были на снимке не одни. И расположение их лиц на кадре не имело никакого значения.Психологический феномен назвали «эффектом чирлидерш». Объясняется он тем, что мозг усредняет черты лица всех людей на фотографии, не давая человеку заметить мелкие недостатки внешности на групповом снимке. Каждый человек кажется из-за этого более привлекательным. В связи с этим ученые советуют брать друзей на свидание, если хочется произвести впечатление на человека, который вам симпатичен.