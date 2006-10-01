В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства





Рамил Нуриахметов родился в селе Усак-Кичу Бижбулякского района Республики Башкортостан. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2004 – БАГСУ по программе «Оценка стоимости предприятия» (бизнеса). Кандидат экономических наук.



Трудовая биография:

1998-2001 – учеба в аспирантуре Башкирского государственного аграрного университета;

2002-2006 – ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент Башкирского государственного аграрного университета;

2006-2007 – начальник отдела Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан;

с 2007 – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Источник Первым заместителем министра сельского хозяйства Башкирии по распоряжению Правительства республики был назначен Рамил Рамзилович Нуриахметов.Рамил Нуриахметов родился в селе Усак-Кичу Бижбулякского района Республики Башкортостан. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2004 – БАГСУ по программе «Оценка стоимости предприятия» (бизнеса). Кандидат экономических наук.Трудовая биография:1998-2001 – учеба в аспирантуре Башкирского государственного аграрного университета;2002-2006 – ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент Башкирского государственного аграрного университета;2006-2007 – начальник отдела Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан;с 2007 – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан.

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