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    В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства

    slavin Сегодня, 09:3170
    В Башкирии назначили первого замминистра сельского хозяйства
    Первым заместителем министра сельского хозяйства Башкирии по распоряжению Правительства республики был назначен Рамил Рамзилович Нуриахметов.

    Рамил Нуриахметов родился в селе Усак-Кичу Бижбулякского района Республики Башкортостан. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2004 – БАГСУ по программе «Оценка стоимости предприятия» (бизнеса). Кандидат экономических наук.

    Трудовая биография:
    1998-2001 – учеба в аспирантуре Башкирского государственного аграрного университета;
    2002-2006 – ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент Башкирского государственного аграрного университета;
    2006-2007 – начальник отдела Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан;
    с 2007 – заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан.
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