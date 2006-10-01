В столице Башкирии возводится бассейн

В уфимском жилом районе Инорс идет строительство нового спортивного объекта – бассейна.Плавательный бассейн возводят на пересечении бульвара Баландина и улицы Тухвата Янаби. На строительство бассейна выделено 140 млн. рублей. Как рассказали в администрации Калининского р-на, строительные работы идут согласно намеченному плану, так уже завершены земляные работы, следующим шагом станут работы по закладке фундамента.Водная часть бассейна будет вмещать четыре дорожки каждая по двадцать пять метров. Также в здании спортивного объекта будет размещены медкабинет, душевые, раздевалки, обустроены системы для водоочистки. Намечается, что в одну смену в бассейне смогут заниматься до пятидесяти человек. Здесь будут организованны оздоровительные программы, детей будут обучать плаванию, а также будут проводиться учебно-тренировочные работы и соревнования.Строительстве нового бассейна приурочено к столетнему юбилею РБ, и этот бассейн в Уфе – один из 106 объектов, которые в Башкирии хотят построить к юбилейной дате. Также в столице республики к юбилею реконструируют бассейн «Нефтяник».