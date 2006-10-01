В столице Башкирии возводится бассейн

В уфимском жилом районе Инорс идет строительство нового спортивного объекта – бассейна.
Плавательный бассейн возводят на пересечении бульвара Баландина и улицы Тухвата Янаби. На строительство бассейна выделено 140 млн. рублей. Как рассказали в администрации Калининского р-на, строительные работы идут согласно намеченному плану, так уже завершены земляные работы, следующим шагом станут работы по закладке фундамента.
Водная часть бассейна будет вмещать четыре дорожки каждая по двадцать пять метров. Также в здании спортивного объекта будет размещены медкабинет, душевые, раздевалки, обустроены системы для водоочистки. Намечается, что в одну смену в бассейне смогут заниматься до пятидесяти человек. Здесь будут организованны оздоровительные программы, детей будут обучать плаванию, а также будут проводиться учебно-тренировочные работы и соревнования.
Строительстве нового бассейна приурочено к столетнему юбилею РБ, и этот бассейн в Уфе – один из 106 объектов, которые в Башкирии хотят построить к юбилейной дате. Также в столице республики к юбилею реконструируют бассейн «Нефтяник».
Плавательный бассейн возводят на пересечении бульвара Баландина и улицы Тухвата Янаби. На строительство бассейна выделено 140 млн. рублей. Как рассказали в администрации Калининского р-на, строительные работы идут согласно намеченному плану, так уже завершены земляные работы, следующим шагом станут работы по закладке фундамента.
Водная часть бассейна будет вмещать четыре дорожки каждая по двадцать пять метров. Также в здании спортивного объекта будет размещены медкабинет, душевые, раздевалки, обустроены системы для водоочистки. Намечается, что в одну смену в бассейне смогут заниматься до пятидесяти человек. Здесь будут организованны оздоровительные программы, детей будут обучать плаванию, а также будут проводиться учебно-тренировочные работы и соревнования.
Строительстве нового бассейна приурочено к столетнему юбилею РБ, и этот бассейн в Уфе – один из 106 объектов, которые в Башкирии хотят построить к юбилейной дате. Также в столице республики к юбилею реконструируют бассейн «Нефтяник».
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Метки: Уфа