У чемпионки-горнолыжницы из Уфы пытались отобрать копию Знамени Победы на Олимпиаде (видео)

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Лиллехаммере-1994 из Уфы России Светлана Гладышева во время лыжного командного спринта принесла на трибуну особенный флаг, из-за чего разгорелся скандал.Болея за российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане, уфимка развернула флаг-копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году. Организаторы Олимпиады попытались отобрать флаг у Светланы, но она отказалась его отдавать, сообщает «Спорт-Экспресс».- Я не уберу этот флаг! Это флаг моей нации. Величайшей в мире! — прокричала Гладышева, и отобрать у нее флаг никому не удалось.Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами в командном спринте.