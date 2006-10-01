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    У чемпионки-горнолыжницы из Уфы пытались отобрать копию Знамени Победы на Олимпиаде (видео)

    slavin Сегодня, 12:06102
    У чемпионки-горнолыжницы из Уфы пытались отобрать копию Знамени Победы на Олимпиаде (видео)
    Вице-чемпионка Олимпийских игр в Лиллехаммере-1994 из Уфы России Светлана Гладышева во время лыжного командного спринта принесла на трибуну особенный флаг, из-за чего разгорелся скандал.

    Болея за российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане, уфимка развернула флаг-копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году. Организаторы Олимпиады попытались отобрать флаг у Светланы, но она отказалась его отдавать, сообщает «Спорт-Экспресс».

    - Я не уберу этот флаг! Это флаг моей нации. Величайшей в мире! — прокричала Гладышева, и отобрать у нее флаг никому не удалось.

    Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами в командном спринте.

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