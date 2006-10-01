Статистика МВД: на стороне боевиков в Сирии воюют 102 жителя Башкирии

В МВД насчитали более ста жителей Башкирии, воюющих на стороне боевиков в Сирии и афгано-пакистанской зоне102 жителя Башкирии, по данным республиканского МВД, незаконно участвуют в боевых действиях в Сирии и афгано-пакистанской зоне. Об этом заявил сегодня в докладе перед депутатами Курултая республики глава регионального МВД Роман Деев, сообщает «Интерфакс». Он сообщил, что правоохранительные органы «непрерывно отрабатывают информацию о жителях республики, выехавших в Сирию и афгано-пакистанскую зону для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных сил». Пресечение попыток вербовки жителей региона в ряды международных террористических структур является одним из актуальных направлений деятельности ведомства, сказал министр. В прошлом году силовики пресекли в регионе 17 преступлений экстремистского и 43 преступления террористического характера, прозвучало в докладе.В феврале Октябрьский суд Уфы вынес приговор жителю Дюртюлей, воевавшему в Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований. 30-летний подсудимый признан виновным по ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства). Ему назначено наказание в виде девяти лет трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, напоминает агентство.