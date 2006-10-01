Иммигрантка врезалась в Ди Каприо, и разбила его машину вхлам

ДТП - неприятный случай, и никто от него не застрахован. Даже такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо. В этой ситуации он повёл себя как настоящий мужчина, многим стоит у него поучится.Автомобиль женщины въехал в машину Леонардо на светофоре. Знаменитый актёр был с подругой и оба очень перепугались. После того, как Лео проверил состояние свое спутницы, он тут же кинулся проверять самочувствие виновницы аварии.Он помог ей выбраться из машины, отвёл в тенёк, и стал успокаивать. Женщина была напугана ещё больше, ведь она думала, что теперь весь мир узнает о её провале. Тем более, автомобиль звезды был вхлам, и не подлежал восстановлению. Но Лео даже и не посмотрел на него.Он был занят сочувствием двум женщинам, которые были испуганы аварией. Позже он узнал, что въехавшая в него дама - незаконная иммигрантка, и если он вызовет полицию, её арестуют. Денег у неё не было на ремонт автомобиля, не говоря уже о возмещении ущерба. Лео просто не стал звонить в полицию, и вместо этого он позвонил своему адвокату, который тут же перевёл женщине денег, на ремонт её автомобиля. Несмотря на то, что она виновата в аварии.