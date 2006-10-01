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    В Башкирии за прошлый год было пресечено больше 40 терактов

    slavin Сегодня, 12:3753
    В Башкирии за прошлый год было пресечено больше 40 терактов Фото: s.ura.news
    Об этом сообщил министр МВД Башкирии Роман Деев, выступая с ежегодным докладом перед депутатами Госсобрания.

    Из бюджета республики на госпрограммы по безопасности было выделено 250 млн рублей. По словам Деева, от граждан поступило 950 тысяч обращений. При этом общекриминальных преступлений стало меньше на 6,7%, тяжкие же сократились на 4,9%.

    Также за прошедший год уменьшилось количество разбоев, грабежей, краж, преступлений в состоянии опьянения и с участием несовершеннолетних. Всего за 2017 год было раскрыто 37 тысяч преступлений.

    Что касается терроризма, то за прошлый год МВД совместно с другими службами пресекло более 40 преступлений террористической направленности.
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