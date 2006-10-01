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    Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей

    slavin Сегодня, 14:1055
    Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
    Армейским командирам, обладающих допуском к информации «особой важности» — высшей категории секретности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

    Издание сообщает, что офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад полагается телефон М-663С «Атлас», изготовленный ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». По утверждению СМИ, каждый гаджет обходится военному ведомству в 115 тысяч рублей, но полностью оправдывает свою цену — этот телефон способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

    Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. А еще в нем есть цветной дисплей с сапфировым стеклом и MP3-плеер.

    Оператором стала компания «Мегафон», получившая лицензию НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.

    Аппараты уже выданы командующим армиями, их заместителям, начальникам связи, командирам и начальникам штабов бригад.
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