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    В России вступили в силу новые правила техосмотра

    slavin Сегодня, 14:5354
    В России вступили в силу новые правила техосмотра
    С 22 февраля в России вступают новые правила прохождения техосмотра автомобилей. Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось

    В новой редакции постановления правительства, которая размещена на официальном портале правовой информации, говорится, что теперь водителям запретят пользоваться автомобилем с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Также автомобилисты уже с четверга, 22 февраля, когда новые правила вступают в силу, столкнутся с тем, что им нельзя будет покрывать пленками стекла фар: некоторые водители тонируют или бронируют рассеиватели для защиты от камней.

    Также водителей обяжут обеспечить полную штатную работу системы очистки стекол, когда раньше допускалось, чтобы у автомобиля работал только один дворник и одна форсунка омывателя. Также вступил в силу запрет на установку шин с шипами только на ведущую ось, вместо того чтобы оборудовать такими колесами все оси. Автомобиль не сможет пройти техосмотр, если у него будут незарегламентированные изменения в конструкции, например тюнинг, который не подтвержден документами. Для безопасности водителей обязали держать всегда в салоне медицинскую аптечку наряду с огнетушителем и знаком аварийной остановки.

    В регламенте техосмотра изменилось время процедуры для разных категорий автомобилей — 54 минуты вместо 59 для автобусов категории М2 менее 5 тонн, 65 вместо 72 минут для машин категории М3 (более 5 тонн). На легковые автомобили по-прежнему будет уходить полчаса.

    Постановление правительства об изменении правил техосмотра было принято 12 февраля. О том, что Минтранс собирается увеличить количество параметров, которые проверяют во время техосмотра, с 68 до 85–90 (что и произошло), сообщалось еще в начале года. В ходе обсуждения законопроекта в правительстве отказались от идеи Минэкономразвития обязать фиксировать процесс техосмотра автомобиля на фото- или видеокамеру, а также от предложения ввести уголовную ответственность для оператора единой информационной системы техосмотра за внесение в нее ложных данных.
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