Предельные сроки оказания услуг в медучреждениях, работающих в системе ОМС

В 2018 году программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи устанавливает следующие предельные сроки ожидания оказания услуг в медицинских учреждениях:• Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию• Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи - не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию• Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи - не более 14 дней для пациентов с онкологическими заболеваниями с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза• Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми - не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию• Срок проведения консультаций врачей-специалистов - не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию• Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения• Срок проведения КТ (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи - не более 30 календарных дней со дня назначения• Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме - не более 20 минут с момента вызова. В территориальных программах время доезда может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионовМедицинская помощь в экстренной форме должна оказываться медицинскими организациями и медицинскими работниками безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается.В случае возникновения вопросов, связанных со сроком оказания услуг в медицинском учреждении, обратитесь, пожалуйста, в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю в страховой компании, выдавшей вам полис ОМС