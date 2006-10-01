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    В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла

    slavin Сегодня, 12:0797
    В Башкирии две сестры найдены у подножия скалы: одна погибла
    Две сестры, учащиеся десятого и восьмого классов одной из школ в Хайбуллинском районе Башкирии, найдены у подножия скалы. 16-летняя девушка скончалась, 14-летняя госпитализирована в больницу.

    - У выжившей зафиксированы множественные обморожения рук и ног, поврежден позвоночник, - рассказал собеседник.

    Предстоит выяснить, что побудило несовершеннолетних пойти на такой шаг. По предварительной версии, сестры боялись за репутацию своих родителей.
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    Метки: Хайбуллинский район

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