Мельдоний не допинг?

Джанфранко Каспер, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта, член МОК заявил, что мельдоний никакой не допинг.«Пришло время положить конец всем этим разговорам. Мельдоний никак не усиливает производительность и не дает преимуществ. Его действие можно сравнить с аспирином», уточнил швейцарец.Средство, улучшающее метаболизм, аналог гамма-бутиробетаина. Подавляет гамма-бутиробетаингидроксиназу, угнетает синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот - производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима А. В условиях ишемии восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его потребления в клетках, предупреждает нарушение транспорта АТФ; одновременно с этим активирует гликолиз, который протекает без дополнительного потребления кислорода. В результате снижения концентрации карнитина усиленно синтезируется гамма-бутиробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. Механизм действия определяет многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие. В случае острого ишемического повреждения миокарда замедляет образование некротической зоны, укорачивает реабилитационный период. При сердечной недостаточности повышает сократимость миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке, снижает частоту приступов стенокардии. При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, способствует перераспределению крови в пользу ишемизированного участка. Эффективен при сосудистой и дистрофической патологии глазного дна. Оказывает тонизирующее действие на ЦНС, устраняет функциональные нарушения со стороны нервной системы у больных хроническим алкоголизмом при синдроме абстиненции.При сердечной недостаточности мельдоний увеличивает толерантность к физической нагрузке, повышает сократимость миокарда, снижает частоту приступов стенокардии. Мельдоний запрещён, так как он повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения, способствует повышению выносливости, устраняет синдром абстиненции при хроническом алкоголизме. Он даёт оганизму некий допинг, в следствии чего его решили запретить.По факту мельдоний оказывает положительный эффект на организм, но возможно ли с ним поставить рекорд? Тренировки атлетов в наше время это тяжелейшая работа, которая выкачивает здоровье. Я не верю, что в активных видах спорта кто-то не использует фармакологию... Норвегия к примеру привезла допинг в виде лекарства от астмы, все лучшие спортсмены Норвегии астматики (сарказм). В США ряд спортсменов явно сидят на химии и гормонах, ибо нельзя просто так раскачаться без препаратов.Вопрос в разрешении того или иного препарата политический, к сожалению.