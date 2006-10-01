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    Мельдоний не допинг?

    slavin Сегодня, 12:1258
    Мельдоний не допинг?
    Джанфранко Каспер, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта, член МОК заявил, что мельдоний никакой не допинг.

    «Пришло время положить конец всем этим разговорам. Мельдоний никак не усиливает производительность и не дает преимуществ. Его действие можно сравнить с аспирином», уточнил швейцарец.

    Мельдоний:
    Средство, улучшающее метаболизм, аналог гамма-бутиробетаина. Подавляет гамма-бутиробетаингидроксиназу, угнетает синтез карнитина и транспорт длинноцепочечных жирных кислот через оболочки клеток, препятствует накоплению в клетках активированных форм неокисленных жирных кислот - производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима А. В условиях ишемии восстанавливает равновесие процессов доставки кислорода и его потребления в клетках, предупреждает нарушение транспорта АТФ; одновременно с этим активирует гликолиз, который протекает без дополнительного потребления кислорода. В результате снижения концентрации карнитина усиленно синтезируется гамма-бутиробетаин, обладающий вазодилатирующими свойствами. Механизм действия определяет многообразие его фармакологических эффектов: повышение работоспособности, уменьшение симптомов психического и физического перенапряжения, активация тканевого и гуморального иммунитета, кардиопротекторное действие. В случае острого ишемического повреждения миокарда замедляет образование некротической зоны, укорачивает реабилитационный период. При сердечной недостаточности повышает сократимость миокарда, увеличивает толерантность к физической нагрузке, снижает частоту приступов стенокардии. При острых и хронических ишемических нарушениях мозгового кровообращения улучшает циркуляцию крови в очаге ишемии, способствует перераспределению крови в пользу ишемизированного участка. Эффективен при сосудистой и дистрофической патологии глазного дна. Оказывает тонизирующее действие на ЦНС, устраняет функциональные нарушения со стороны нервной системы у больных хроническим алкоголизмом при синдроме абстиненции.

    Действие на организм:
    При сердечной недостаточности мельдоний увеличивает толерантность к физической нагрузке, повышает сократимость миокарда, снижает частоту приступов стенокардии. Мельдоний запрещён, так как он повышает работоспособность, уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения, способствует повышению выносливости, устраняет синдром абстиненции при хроническом алкоголизме. Он даёт оганизму некий допинг, в следствии чего его решили запретить.

    Вывод:
    По факту мельдоний оказывает положительный эффект на организм, но возможно ли с ним поставить рекорд? Тренировки атлетов в наше время это тяжелейшая работа, которая выкачивает здоровье. Я не верю, что в активных видах спорта кто-то не использует фармакологию... Норвегия к примеру привезла допинг в виде лекарства от астмы, все лучшие спортсмены Норвегии астматики (сарказм). В США ряд спортсменов явно сидят на химии и гормонах, ибо нельзя просто так раскачаться без препаратов.
    Вопрос в разрешении того или иного препарата политический, к сожалению.
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