Пенсионным фондам разрешили получать вознаграждение за свои услуги из накоплений населения

ГосДума на заседании в четверг в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, который разрешает пенсионным фондам получать вознаграждение за свои услуги из накоплений населения, даже если эти услуги приносят убытки.



Закон, который почти два года активно лоббировали представители крупнейших НПФ, делит их вознаграждение на две части - постоянную и переменную.



Переменная выплачивается из доходов, которые фонд получает от инвестирования, максимум 15%.



Закон:

На постоянную же фонд сможет расходовать средства пенсионных накоплений - ежегодно до 0,75% от их общей суммы.



Изъятые деньги будут причисляться к "собственным средствам" НПФ. Выплачивать такие вознаграждения себе фонды смогут с частотой до одного раза в месяц.



Также из пенсионных денег управляющим компаниям разрешено оплачивать расходы, непосредственно связанные с инвестированием. Конкретный перечень статей, которые могут попасть в эту категорию, законом не ограничен. В принятом Думой документе говорится лишь, что он "устанавливается договором доверительного управления".



При этом размер постоянного вознаграждения не зависит от результатов инвестирования накоплений, подчеркивается в законопроекте.

Эти результаты оказались провальными у 4 из 10 крупнейших НПФ, которые оказались в убытке по итогам 9 месяцев 2017 года. Третий квартал в минусе завершили 6 фондов, суммарно потерявшие больше 50 млрд рублей.



Наибольший ущерб понес "НПФ электроэнергетики": его капитал стал отрицательным, а на 30 сентября в балансе возникла дыра размером 2 млрд рублей, подсчитал глава аналитического управления БКФ Максим Осадчий.



Максимальный убыток - 14,9 млрд рублей - показал НПФ "Лукойл-Гарант".

Почти все крупные фонды-неудачники были связаны с Бинбанком и Открытием, а причиной потерь были вложения в ценные бумаги этих банков, говорит Осадчий: они обесценились или были вовсе списаны после того, как за банками пришел ЦБ

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