В уфимском ресторане «Пристань» погибли пять человек

Сегодняна территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенного по адресу Бельская, 25, погибли пять человек, есть еще 1 пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание, - говорится в заявлении.Бригада скорой помощи и сотрудники Управления гражданской защиты прибыли на место ЧП в течение 10 минут. Спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь – они погибли.