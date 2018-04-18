В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс

Серьезное ЧП произошло сегодня, 18 апреля, в городе Стерлитамаке. Как сообщил источник в правоохранительных органах, ученик одной из местных школ с ножом напал на учителя. Пострадавший педагог госпитализирована с серьёзными ранениями. Кроме того, после содеянного подросток поджог школьный кабинет. Одной из школьниц, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть из окна.Всех учеников эвакуировали из задымленного здания. По последним официальным данным республиканского министерства здравоохранения, пострадали трое детей и один взрослый. Их доставили в больницу Стерлитамака.Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Характер травм пока неизвестен. На месте работают все оперативные службы.В МВД Башкирии факт нападения на образовательное учреждение подтвердили. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.В Следкоме Башкирии прокомментировали случившееся и сообщили, что сейчас по данному факту ведется проверка:— По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом. Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со 2 этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.На место выехал исполняющий обязанности руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными, создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СКР по РБ и сотрудников органов МВД по РБ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи местного отдела СУ СКР совместно с сотрудниками МВД по РБ выполняют неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.