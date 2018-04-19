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    Иран объявил бойкот доллару

    slavin 19-04-2018, 11:32332
    Иран объявил бойкот доллару
    Об этом официально сообщила пресс-служба руководства Исламской Республики. Теперь при международных транзакциях Тегеран намерен вместо американской валюты использовать евро

    В Иране планируют привязать курс риала к европейской валюте и отказаться от долларов. Евро вместо доллара будут использовать все министерства, госкомпании и организации. В Тегеране уже не раз заявляли об отказе от доллара. Связано это, вероятно, с тем, что США могут выйти из ядерной сделки по Ирану и ввести новые санкции. Впрочем, все это не значит, что иранцы в одночасье перестанут использовать американскую валюту. Вот что говорит старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов:

    «Пока это заявление и намерение, как оно будет реально осуществляться в экономических и в финансовых отношениях, в международных контактах Ирана, все-таки надо подождать его реального осуществления. Отказ от доллара, который является международной валютой, достаточно сложная вещь. И как ее осуществить на практике? Это намерение давно существовало у иранского руководства, и последние события: известные попытки дестабилизировать ситуацию в Иране, демонстрации в Иране, которые были спровоцированы и во многом организованы внешними авторами, прежде всего США и Израилем — это тоже известные вещи. Это агрессия США и их союзников на Сирию и бомбардировки объектов, где находились иранские военнослужащие, это все привело к тому, что Иран пытается осуществить такие свои заявления на практике».

    На фоне ожидания новых американских санкций иранский риал с осени потерял половину своей стоимости. Reuters пишет, что отказ от доллара связан с желанием властей республики поддержать национальную валюту и усилить контроль над ней.
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