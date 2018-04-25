Россиянам предложили лечиться марганцовкой и боярышником

Возможный запрет в РФ западных лекарств как контрмеры против санкций возмутил россиян. Но не всех. Некоторые политики, видимо, из добрых побуждений решили подбодрить тех, кто привык пользоваться высококачественными препаратами: не волнуйтесь, дескать, замена есть всегда!



13 апреля 2018 года в Госдуму был внесен законопроект о контрсанкциях, в котором предлагалось ограничить в Россию ввоз сельскохозяйственной продукции, продуктов, имеющих аналоги лекарств, алкоголя, табака, технологий и оборудования из США и некоторых стран Европы.



Недовольные россияне возмутились. Политики призвали не расстраиваться и шустро нашли "плюсы" в предложенной инициативе. К примеру, Сенатор Совета Федерации от Зауралья Сергей Лисовский призвал не преувеличивать роль заокеанских лекарств и посоветовал приобретать марганцовку и аскорбиновую кислоту: — Что-то я не видел, чтобы марганцовочку рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала. Поэтому мы рекламой ещё и стимулируем потребление, по сути, воровство денег из кошельков наших граждан", - сказал господин Лисовский в интервью порталу «URA.RU».



По его словам, «россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России».

«То есть мы изымаем средства у малообеспеченных граждан, которым потом государство вынуждено помогать, или же они идут в разные микрокредитные организации. По сути, мы финансируем достаточно обеспеченное телевидение за счет малообеспеченных людей. Плюс люди не лечатся, усугубляют болезнь. Потом государство за свой счет их лечит, это еще дороже. В итоге, мы тратим гораздо больше денег на последствия вот этой разнузданной рекламы лекарственных препаратов», — считает сенатор.

Господин Лисовский, видимо, не знает, что перманганат калия (марганцовка) отнесен к прекурсорам наркотических средств, оборот которых ограничен, и просто так этот препарат в аптеке не купить. Да и эффективность ее в лечении, к примеру, кардиомиопатии, или помощь при купировании эпилептических приступов не доказаны.



Лисовский — не первое медийное лицо, которое советует россиянам переходить на простые и знакомые с детства лекарственные препараты. В середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой и вовсе посоветовал использовать народные средства. В эфире телепередачи «60 минут» он посоветовал вместо импортных лекарств принимать кору дуба: «А вы выплевывайте, выплевывайте. Кору дуба заваривайте! Боярышник! Я вам говорю, боярышник, а эти сплевывайте». Все-таки надеемся, что это был сарказм. Иначе становится совсем грустно.

Интересно, а сами выступающие, если вдруг возникнет необходимость лечиться, будут пользоваться боярышником, марганцовкой и аскорбинкой?



К счастью, Комитет Совета Федерации по социальной политике посчитал запрет на ввоз лекарств мерой преждевременной и нуждающейся в дальнейшем обсуждении. По сообщению агентства ТАСС, в документе, выпущенным ведомством, подчеркивается, что "предлагаемые... меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан РФ необходимыми лекарственными препаратами в связи с отказом от ввоза в РФ препаратов, аналоги которых не производятся на территории России, либо значительно увеличат цены на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов". Кроме этого, нужно учитывать, что большинство препаратов российского производства изготавливаются из компонентов зарубежного происхождения, либо лишь упаковываются в России, но производятся в других странах. И в случае введения подобного запрета их производство также может быть приостановлено.

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