В Башкирии мусор будут собирать по-новому

Башкортостан переходит на новую систему утилизации твердых коммунальных отходов. Республика поделена на пять территориальных зон. В каждой из них сбором мусора, транспортировкой, обработкой, утилизацией, захоронением будет заниматься свой оператор.В первую зону вошли Уфа и 14 близлежащих районов. В проходившем конкурсе по отбору оператора, который будет работать в данной зоне, победителем стало МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы».Накануне министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев подписал соглашения с уже прошедшими конкурсный отбор региональными операторами, в том числе, со «Спецавтохозяйством по уборке города Уфы».Договоры с региональными операторами заключаются на десять лет.С подписанием данного соглашения МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» начнет обслуживать еще 14 районов республики.«У нас есть отработанная система обращения с отходами и опыт по раздельному сбору ТКО. Мы уже давно внедрили систему раздельного сбора пластика, бумаги, стекла, батареек. На многих контейнерных площадках идет раздельный сбор ТКО, есть отделения пищевых и твердых отходов. Пятый год в Уфе работает инвестиционная программа «Замена контейнерного парка», вместо металлических контейнеров ставим евро-контейнера. Программа уже исполнена на 50 %. Машинный парк тоже своевременно обновляется. Населению предлагается плановый переход на сбор отходов с исключением мусоропровода. Мы бесплатно предоставляем контейнерные площадки, расставляем контейнера именно для селективного сбора отходов. Она уфимцами принята и успешно работает. Такой же способ хотим предложить и тем районам, которые начнем обслуживать по итогам конкурса», - отметил директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» Рамиль Гумеров.Подписанные соглашения по организации сбора, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов региональными операторами, вступят в силу с 1 января 2019 года.