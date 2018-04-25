Речная навигация в Уфе началась раньше срока

В Уфе речная навигация в этом году началась на неделю раньше. Служба речных переправ запланировала запуск на сегодня, 25 апреля. Обычно паромы начинают работать с мая, когда начинается дачный сезон.К навигации подготовили 8 самоходных и 5 несамоходных судов. Они будут перевозить пассажиров через Белую и Уфимку.Стоимость проезда на речном транспорте не изменилась. За наличный расчет перебраться на другой берег можно за 25 рублей, для льготников цена ниже – 15 рублей. Владельцы социальных карт могут ездить бесплатно.Отметим, что стоимость билетов субсидирует муниципалитет, хотя это не очень выгодно. «Несмотря на то, что работают новые мосты через водные переправы, мы осознанно реализуем перевозку пассажиров. По просьбе садоводов, пожилых людей мы сохраняем эту социальную услугу. Главная наша задача - это обеспечение качественной и безопасной перевозки наших граждан. Создание удобной инфраструктуры имеет важное значение в работе речных переправ», – рассказал мэр Ирек Ялалов.