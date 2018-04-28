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    Путин предложил при участии Минобороны подготовить атлас мира с российскими названиями

    slavin 28-04-2018, 10:3169
    Путин предложил при участии Минобороны подготовить атлас мира с российскими названиями
    Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, где были бы указаны названия географических объектов, данные им российскими первооткрывателями, а не принятые в последнее время на Западе.

    "Сфера топонимики нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

    По словам президента, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты.

    Он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - пояснил глава государства.

    "В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал он.

    "Я прошу заняться созданием атласа Росеестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн, - сказал Путин.

    "Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядbn архаично", - добавил он.
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