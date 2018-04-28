Путин предложил при участии Минобороны подготовить атлас мира с российскими названиями

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру подготовить новый атлас мира, где были бы указаны названия географических объектов, данные им российскими первооткрывателями, а не принятые в последнее время на Западе."Сфера топонимики нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира", - сказал Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).По словам президента, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты.Он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - пояснил глава государства."В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - сказал он."Я прошу заняться созданием атласа Росеестр вместе с экспертами РГО и при участии Минобороны, которому в рамках всех необходимых процедур следует обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей, в том числе в формате современных компьютерных технологий, работающих онлайн, - сказал Путин."Гриф секретности на многих картах явно устарел и выглядbn архаично", - добавил он.