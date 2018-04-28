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    Башкирия выделит еще 1,5 млрд рублей на крупные единовременные выплаты молодым семьям Башкирии при рождении первенца

    slavin 28-04-2018, 10:4469
    Башкирия выделит еще 1,5 млрд рублей на крупные единовременные выплаты молодым семьям Башкирии при рождении первенца
    До конца 2019 года Башкирии понадобится 1,5 млрд рублей, чтобы обеспечить выплату в 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении первенца. Об этом вчера заявил глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе встречи с профсоюзным активом республики.

    Эти 1,5 млрд будут направлены в помощь еще 5 тысячам семей. На данный момент в Башкирии такой вид поддержки оформили 1,5 тысячи семей – на это ушло 450 млн рублей из бюджетных средств.

    Рустэм Хамитов подчеркнул, что программа выделения 300 тысяч рублей «себя оправдывает», и власти думают над расширением этого варианта оказания поддержки молодым семьям. «Собственно говоря, ряд новаций будет принят уже в ближайшее время», - отметил Хамитов.
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