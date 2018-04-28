В Башкирии отремонтируют 4 тысячи Домов культуры

В Башкирии отремонтируют 4 тысячи муниципальных Домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.- В 2018 году начнется капремонт Марийского культурного центра в Мишкинском районе, культурного центра в городе Агидель и Стерлитамакского колледжа культуры и искусства. В ближайшее время будут рассмотрены заявки по ремонту домов культуры в Аскино, Благовещенске, Дюртюлях, Миякинском и Зилаирском районах, - рассказали в пресс-службе.Перспективный объем финансирования ожидается на уровне 1,5 млрд рублей.