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    В Башкирии отремонтируют 4 тысячи Домов культуры

    slavin 28-04-2018, 10:4768
    В Башкирии отремонтируют 4 тысячи Домов культуры
    В Башкирии отремонтируют 4 тысячи муниципальных Домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

    - В 2018 году начнется капремонт Марийского культурного центра в Мишкинском районе, культурного центра в городе Агидель и Стерлитамакского колледжа культуры и искусства. В ближайшее время будут рассмотрены заявки по ремонту домов культуры в Аскино, Благовещенске, Дюртюлях, Миякинском и Зилаирском районах, - рассказали в пресс-службе.

    Перспективный объем финансирования ожидается на уровне 1,5 млрд рублей.
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