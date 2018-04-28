В Башкирии запустят новые программы покупки жилья для молодых семей

В Башкирии расширят перечень программ покупки жилья молодыми семьями. Об этом накануне на встрече с профсоюзным активом заявил глава региона Рустэм Хамитов.
- Более 5 тысяч молодых семей получат такую поддержку. Это нас, безусловно, радует. Мы сейчас думаем, как ещё расширять этот вариант оказания поддержки молодым семьям. Собственно говоря, ряд новаций будет принят уже в ближайшее время, заявил Рустэм Хамитов.
По его словам, до конца 2019 года планируется выделить до 1,5 млрд рублей на поддержку молодых семей, желающих улучшить жилищные условия.
В Башкирии подано 3,6 тысяч заявлений на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом сообщал Госкомитет РБ по строительству и архитектуре.
Минстрой России также разъяснял, как многодетные семьи могут сэкономить до 100 тысяч рублей на ипотеке.
По данным отделения ПФР, в Башкирии за 10 лет материнским капиталом воспользовались 282 тысячи семей. Депутат ГД от Башкирии Зариф Байгускаров высказывался, что возможности маткапитала могут быть расширены.
- Более 5 тысяч молодых семей получат такую поддержку. Это нас, безусловно, радует. Мы сейчас думаем, как ещё расширять этот вариант оказания поддержки молодым семьям. Собственно говоря, ряд новаций будет принят уже в ближайшее время, заявил Рустэм Хамитов.
По его словам, до конца 2019 года планируется выделить до 1,5 млрд рублей на поддержку молодых семей, желающих улучшить жилищные условия.
В Башкирии подано 3,6 тысяч заявлений на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом сообщал Госкомитет РБ по строительству и архитектуре.
Минстрой России также разъяснял, как многодетные семьи могут сэкономить до 100 тысяч рублей на ипотеке.
По данным отделения ПФР, в Башкирии за 10 лет материнским капиталом воспользовались 282 тысячи семей. Депутат ГД от Башкирии Зариф Байгускаров высказывался, что возможности маткапитала могут быть расширены.
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