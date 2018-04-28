В Башкирии запустят новые программы покупки жилья для молодых семей

В Башкирии расширят перечень программ покупки жилья молодыми семьями. Об этом накануне на встрече с профсоюзным активом заявил глава региона Рустэм Хамитов.- Более 5 тысяч молодых семей получат такую поддержку. Это нас, безусловно, радует. Мы сейчас думаем, как ещё расширять этот вариант оказания поддержки молодым семьям. Собственно говоря, ряд новаций будет принят уже в ближайшее время, заявил Рустэм Хамитов.По его словам, до конца 2019 года планируется выделить до 1,5 млрд рублей на поддержку молодых семей, желающих улучшить жилищные условия.В Башкирии подано 3,6 тысяч заявлений на получение единовременной социальной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Об этом сообщал Госкомитет РБ по строительству и архитектуре.Минстрой России также разъяснял, как многодетные семьи могут сэкономить до 100 тысяч рублей на ипотеке.По данным отделения ПФР, в Башкирии за 10 лет материнским капиталом воспользовались 282 тысячи семей. Депутат ГД от Башкирии Зариф Байгускаров высказывался, что возможности маткапитала могут быть расширены.