Антигравийная защита кузова автомобиля своими руками

Антигравийная защита кузова автомобиля или АЗК – это обязательный комплекс мер, позволяющий избежать в дальнейшей эксплуатации повреждения ЛКП. Благодаря качественной защите сохраняется также долгое время отличный внешний вид кузова, несмотря на самую активную эксплуатацию.АЗК представляет собой особое пленочное покрытие, надежно защищающее кузов от появления царапин, сколов и других нежелательных явлений. Последние неизбежны после езды на плохих дорогах. Мелкие камушки, гравий и посторонние предметы попадают на ЛКП, вызывая, порой, серьезные повреждения. Они способны не только испортить внешний вид машины, но и ухудшить общее состояние ЛКП, доведя все до появления страшного врага металла – коррозии.По этой причине кузов приходится надежно защищать, и преимуществом АЗК прозрачной пленкой является именно то, что данный способ дает эффективный результат.Пленку на автомобиле не заметить, ведь она прозрачная, экстерьер не портит. Достоинств ее нанесения масса:Пленка хорошо защищает также и детали кузова. К примеру, на бампере она защитит элемент от современных химсоставов против обледенения дорог, сохранит лак, на который оказывают отрицательное воздействие насекомые, постоянные перепады температур и т. д.Не нужно покупать дорогостоящие полироли и краски, как это было раньше. Пленка надежно защищает ЛКП кузова от летящих камушек, гравия и т. п.Еще плюсы и достоинства пленки:В последнее время оклейка пленкой становится бешено популярной. Растет количество машин с такой защитой в математической прогрессии. Соответственно увеличиваются сервисы по оказанию данной услуги.Безусловно, процедура нанесения пленки имеет множество преимуществ. Использовать можно не только современную и дорогую полиуретановую, но и виниловую (она стоит порядком дешевле).Изначально на авторынке появились виниловые модели. Интересны их физические свойства: такая пленка изменяет свои размеры при нагревании, затвердевает после охлаждения и становится жесткой.Антигравийные полиуретановые разновидности – это новые пленки, близкие по своим физическим свойствам уже к резине. Они способны значительно растягиваться без сильного нагрева, а затем сразу же принимать исходные размеры. Это преимущество сделало их более популярными, чем виниловые.В АЗК полиуретановая пленка впервые была применена известными автоконцернами и тюнинг-центрами с большой буквы. Впоследствии материал стали использовать широкие массы, пленка появляется в свободной продаже.Какую же пленку предпочесть: виниловую или полиуретановую? Ясно, что дорогая будет лучше. А вот дешевая имеет свойство выцветать в знойную летнюю пору и желтеть под действием реагентов. Соответственно, срок ее действия гораздо короче. Ее сильные стороны: она при своей дешевости хорошо защищает кузов от царапин, веток и других воздействий.Уретановая пленка, как еще ее называют, обладает достаточной прочностью, хорошо противостоит крупным сколам и царапинам, лучше подходит для защиты кузова. Такие пленки не выцветают под воздействием ультрафиолета, так как их структура способна пропускать солнечные лучи.С другой стороны, уретановая пленка почти в 5 раз дороже виниловой.Кроме того, что АЗК проводится с помощью двух вышеописанных пленок, существует еще один способ. Он подразумевает нанесение жидкой антиграв защиты. Данный материал придуман сравнительно недавно, но уже успешно себя зарекомендовал в автомобильном деле.Интересно будет знать, что жидкая антиграв защита продается в баллончике-распылителя. С помощью последнего довольно легко наносить состав на ЛКП. Не нужно ничего нагревать или натягивать, чтобы избавиться от пузырей. Все очень просто и эффективно.Только вот и недостатков данный способ, к сожалению, не лишен. В частности, могут появиться наплывы при нанесении состава в больших, чем нужно количествах. В свою очередь, если наплывы будут значительными, это скажется на растягивание материала при высыхании.Еще один недостаток жидкого состава – налипание грязевых частичек из воздуха в процессе высыхания. Если операция проводится на улице, то будут налипать еще и насекомые. Идеальный вариант – проводить данный способ в специальных камерах.Отметим также, что несмотря на некоторое удобство нанесения жидкого состава для АЗК, держится слой не так уж и долго, как виниловые или уретановые пленки.