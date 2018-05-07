В Башкирии мужчин умирает в четыре раза больше, чем женщин

Председатель Союза женщин Башкортостана Рашида Султанова рассказала, почему на всех нынешних дам не хватает мужчин, и что делать, чтобы сохранить мужскую «популяцию». По мнению г-жи Султановой, проблема в самих представительницах прекрасного пола, которые не заботятся о сильной половине человечества.«Мужчины до старости остаются детьми и панически боятся врачей»- То, что женщины не могут найти себе пару, проблема очень большая, - признает Рашида Искандаровна. - Каждая вторая семья в Башкирии, имеющая детей, - неполная. Каждая вторая женщина у нас не замужем. Это данные по России, не только по нашей республике. Она либо вдова, либо никогда не была замужем, при этом они имеют детей. Но еще печальнее, что много женщин не имеют детей не потому, что не хотят, а потому что не от кого.По словам руководительницы женской общественной организации, «в стране катастрофически не хватает мужчин».- Мужчин просто нет, - сетует она. - До 30 лет, согласно статистике, число мужчин и женщин одинаковое. После 30 число мужчин начинает уменьшаться, а после 75 разница становится огромной. У нас даже сегодня в башкирских деревнях появились «белые бабушки» (ак инэй) - пожилые женщины, к которым идут за советом. А раньше эту роль исполняли аксакалы. Но где теперь ак бабаи? Их юк (нет, - башкирский, - ред.), не осталось больше.Как рассказывает Рашида Искандаровна, в конце 90-х, когда она работала в башкирском Кабмине, озвучила на всероссийском совещании наличие демографических проблем, связанных с уменьшением числа мужчин дееспособного возраста, но ее «просто на смех подняли».- Сказали: «Что, других проблем что ли нет?», - вспоминает председательница Совета женщин РБ. - Потом мне довелось работать в загсе, и я увидела цифры, что у нас смертность выше, чем рождаемость, была ошарашена. К сожалению, у нас чиновники и тогда, и сейчас, не умеют анализировать статистику, а особенно никто не делает гендерный анализ. Берут общие цифры смертности, без расклада, сколько умирает мужчин и сколько женщин. А если разложить эти данные, то выяснится, что в трудоспособном возрасте мужчин умирает в четыре раза больше, чем женщин. Причины - алкоголизм, болезни, несчастные случаи из-за экстремальных увлечений и поступков, автомобильные аварии.На заднем стекле автомобиля Рашиды Султановой красуется наклейка «Берегите мужчин». И, как она уверяет, многие воспринимают это «как шутку».- Но уже более 15 лет Союз женщин проводит акцию «Берегите мужчин», - рассказывает г-жа Султанова. - На самом деле это очень большая проблема, и я, будучи доверенным лицом президента, пыталась три раза на самом верху доказать, что нужна государственная программа защиты здоровья мужчин.Как утверждает Рашида Искандаровна, сегодня в России каждый второй мужчина не доживает до пенсии, в том числе и потому, что сильному полу не свойственно заботиться о своем здоровье.- Кому-то повезло и его на предприятии заставили пройти диспансеризацию, - говорит она. - Но сколько у нас мужчин, которых никто не обследует, тем более в деревнях и селах. А сами они до старости остаются детьми и панически боятся больниц и врачей. Я много лет говорю о необходимости сохранять мужское здоровье, и государство тоже к этому придет. Но я боюсь, что это может быть поздно.Несмотря на то, что нет статистики о том, сколько насчитывается бесплодных мужчин, Рашида Султанова считает, что представителей сильного пола, не способных иметь детей, немало.- По данным репродуктивного центра в Башкирии 2400 бесплодных семей ждут очереди на экстракорпоральное оплодотворение, - объясняет она. - Раньше считалось, что если в семье нет детей - виновата женщина. Но, по данным центра, 30 процентов мужчин тоже страдают бесплодием.«Девушка должна знать о последствиях половой распущенности»Рашида Искандаровна полагает, что наших детей не готовят к семейной жизни.- Прежде чем стать инженером, врачом или рабочим, надо еще быть мужем или женой, а также матерью и отцом, - говорит она. - Ты должен продолжать свой род, воспитывать детей. Вот этому у нас никто не учит, и никто не занимается, а к семье нужно готовить. Сегодня у нас в республике есть министерство семьи, есть государственная программа по семейной политике, есть комиссия, 2018 год объявили Годом семьи, и есть надежда, что в этой сфере возможны изменения. В школах хотят вернуть предмет психологию семейной жизни или урок семейного воспитания, потому что сейчас это очень необходимо.Рашида Султанова уверена, что многие девочки выходят замуж, не думая, что их ждет, а просто чтобы покрасоваться в белом платье, покататься на белых лимузинах и «с понтом» справить свадьбу, а потом разместить фотографии в соцсетях.- Я была на международной конференции в Корее - там есть специальная наука подготовки школьников к семейной жизни, - рассказывает она. - А еще на одной зарубежной конференции услышала, что жених и невеста должны быть девственны. Вот какие проблемы ставит мировое сообщество. Уже сегодня ни для кого не секрет, что ранние половые связи и смена половых партнеров приводит к бесплодию и многим другим заболеваниям. Говорят, что если девушка, имевшая несколько связей до свадьбы, выйдет замуж и родит ребенка от мужа, то передаст малышу генетику всех прежних половых партнеров. И в этом доля правды есть - например, заводчики породистых животных навсегда выбраковывают самку, которая имела всего один контакт с беспородным псом или котом. Они считают, что этот единственный контакт скажется на всем потомстве животного, и сколько бы оно потом ни приносило приплода от чистопородных самцов, чистоты породы уже не добиться. Девочек нужно готовить к семейной жизни, она должна знать о последствиях половой распущенности. У нас, к сожалению, ни семья, ни школа, ни вуз этим не занимается.Еще одной проблемой г-жа Султанова считает отсутствие мужского воспитания мальчиков, живущих в неполных семьях.- Поэтому сегодня при советах женщин мы создаем советы отцов, как бы странно это ни звучало, - смеется она. - И эти советы отцов стараются помочь мальчикам, лишенным мужского воспитания. У нас очень много семей, где представителей сильного пола воспитывают мама, бабушка, в детском саду - воспитательница, в школе - учительница, в вузах у нас тоже преподаватели, в основном, женщины. Поэтому среда такая, что воспитывает женоподобных мужчин. Миром правят женщины.Рашида Искандаровна считает, что ничего хорошего в таком гендерном несоответствии нет.- Все-таки мужчины нужны, - говорит она. - В деревнях очень много мужской работы, без мужчин никак, очень тяжело жить. И вы знаете, что девочки, растущие без отцов, не умеют во взрослой жизни обращаться с мужчинами, не знают, как себя вести и в итоге - психологические проблемы, они остаются одни. Семья, где растут дети, должна быть полной.Рашида Султанова уверена: в том, что «мужчины такие, есть и вина женщин». - Кто их на свет производит? Кто их кормит? Кто с ними живет? - вопрошает она. - И то, что у мужчин есть проблемы, женщины несут ответственность. И мне хочется обратиться к женщинам с призывом: «Берегите мужчин!».