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    Бензин подорожал рекордными темпами

    slavin 8-05-2018, 12:34113
    Бензин подорожал рекордными темпами
    Темпы роста цен на бензин в апреле были самыми высокими с начала года. Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке, констатируют участники рынка. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

    По данным Росстата, которые приводит издание, с 26 марта по 26 апреля розничные цены на бензин Аи-92 выросли на 0,6 рубля до 38,65 рубля за литр. За предыдущие три месяца с начала года подобных темпов роста не наблюдалось, стоимость горючего даже снизилась на 0,02 рубля, отмечает издание.

    Бензин Аи-95 в апреле подорожал в 20 раз быстрее, чем за январь-март, вместе взятые, его средняя стоимость сейчас составляет 41,65 рубля.

    Практически выравнялось с Аи-95 по цене дизельное топливо — оно подорожало на 0,63 рубля до 41,66 за литр.

    При этом цены на автозаправках в Москве растут почти вдвое быстрее, чем в среднем по России. По данным Московской топливной ассоциации, в апреле стоимость Аи-92 выросла на 1,25 рубля за литр, Аи-95 — на 1,21 рубля, дизельного топлива — на 1,26 рубля.

    Нефтепродукты в последние месяцы выгоднее экспортировать, чем продавать в России, поясняет гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, розничные цены продолжат расти, причем темпы роста в ближайшие недели будут ускоряться, а по итогам года цены на бензин и дизельное топливо могут опередить инфляцию в разы, так как внутренний рынок радикально невыгоден для нефтяных компаний.

    В начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и дизтопливо на оптовом рынке.

    По данным Росстата, инфляция с начала года к концу апреля составила 1,2 процента. Бензины Аи-92 и Аи-95 за тот же период подорожали на 1,5 процента, дизельное топливо — на 2,2 процента.
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