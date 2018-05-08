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    В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей

    slavin 8-05-2018, 14:02343
    В Сибае произошло крупное ДТП, среди пострадавших много детей
    Во вторник, 8 мая 2018 года, в 11:00 часов в городе Сибай зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

    Как сообщили в УГИБДД МВД РФ по Башкортостану, на данный момент известно, что на пересечении улиц Пионерская и Кирова столкнулись маршрутная "Газель" под управлением 56-летнего местного жителя и "Нива", за рулём которого был 42-летний житель Баймакского района.

    Предположительной версии, "Нива" не уступила дорогу общественному транспорту, двигавшемуся по главной дороге.

    В результате дорожно-транспортного происшествия 9 человек обратились за медицинской помощью, в том числе 5 детней в возрасте от 8 до 12 лет.

    Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские. Подробности происшествия уточняются.
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    Метки: Сибай

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