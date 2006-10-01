В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек

С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 1548 человек, из них 597 детей. Этот показатель ниже уровня предыдущего года в года в 1,3 раза, в 2017 году было зарегистрировано 1944 человека, пострадавших от укусов клещей, из них 765 детей.- Из числа исследованных клещей в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии по РБ около 2% инфицированы. В настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом не зарегистрировано, - сообщили Стерлеграду в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.