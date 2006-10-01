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    В Туймазах родители детей с ДЦП открыли спортивно-оздоровительный кабинет

    slavin Вчера, 11:3072
    В Туймазах родители детей с ДЦП открыли спортивно-оздоровительный кабинет
    Помещение для спортивно-оздоровительного центра в микрорайоне «Чулпан-2» предоставила в аренду на льготных условиях «Строительная фирма №3». Родители закупили специальные спортивные снаряды, напольные покрытия. Сами договариваются с узкими специалистами со всей России и стран ближнего зарубежья, организуют и оплачивают их перелёт, проживание.

    Теперь у детей есть возможность проходить длительные, эффективные курсы реабилитации, не выезжая из города. В планах родительского сообщества – создать некоммерческую общественную организацию, привлечь спонсоров, консультантов, купить специализированные тренажеры, проводить совместные акции, семинары, сообщили в администрации муниципалитета.
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    Метки: Туймазы

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