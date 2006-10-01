Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»

В Башкирии пройдет акция «Дни народного здоровья». Как сообщает Минздрав РБ, ее проведут с 21 по 25 мая.В эти дни жители республики смогут бесплатно измерить артериальное давление, рост, вес, провериться на степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и получить врачебные рекомендации. Это можно будет сделать даже в офисах МФЦ, где в указанные дни с 14:00 до 17:00 будет дежурить специалист Республиканского кардиологического центра.Запланированы также акции «Маршрут с кардиологом» (врачи будут рассказывать о профилактике болезней сердца пассажирам городских автобусов), «Прогулка с кардиологом», спортивные матчи между командами пациентов и врачей.