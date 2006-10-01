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    Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»

    slavin Вчера, 11:3289
    Жители Башкирии в конце мая смогут пройти бесплатное обследование в рамках «Дней народного здоровья»
    В Башкирии пройдет акция «Дни народного здоровья». Как сообщает Минздрав РБ, ее проведут с 21 по 25 мая.

    В эти дни жители республики смогут бесплатно измерить артериальное давление, рост, вес, провериться на степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и получить врачебные рекомендации. Это можно будет сделать даже в офисах МФЦ, где в указанные дни с 14:00 до 17:00 будет дежурить специалист Республиканского кардиологического центра.

    Запланированы также акции «Маршрут с кардиологом» (врачи будут рассказывать о профилактике болезней сердца пассажирам городских автобусов), «Прогулка с кардиологом», спортивные матчи между командами пациентов и врачей.
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