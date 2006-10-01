В Башкирии МФЦ станут выдавать загранпаспорта и водительские права

С 17 мая в многофункциональных центрах Башкирии начнется прием документов на оформление загранпаспорта и водительского удостоверения. Как сообщает правительство республики, новшество будет действовать во всех офисах МФЦ.
На оформление загранпаспорта потребуется месяц. Для изготовления водительского удостоверения понадобится 15 дней. Также для подачи документов действует предварительная запись.
На оформление загранпаспорта потребуется месяц. Для изготовления водительского удостоверения понадобится 15 дней. Также для подачи документов действует предварительная запись.
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.