В Башкирии МФЦ станут выдавать загранпаспорта и водительские права

Россияне могут массово лишиться водительских прав

12 августа 2014 года вступили в силу более строгие требования к автошколам в России, и теперь на законных основаниях выдавать сертификаты об окончании автошколы могут менее 20% учреждений. Однако оказавшиеся вне закона автошколы продолжают работать, а отдуваться за это придется водителям.