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    В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев

    slavin Вчера, 14:1569
    В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
    Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий документ опубликован 17 мая на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

    Согласно документу, первый в республике праздник плуга состоится 26 мая в Стерлитамаке и Кармаскалинском районе.

    2 июня сабантуй отметят жители Альшеевского, Архангельского, Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Давлекановского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского районов и Агидели.

    10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.

    12 июня народный праздник «Сабантуй» состоится в столице Башкортостана Уфе.

    16 июня праздник плуга отметят жители Дуванского, Караидельского, Кугарчинского, Мечетлинского, Мишкинского, Салаватского и Чишминского районов.

    30 июня сабантуи пройдут в Салавате, а также в Балтачевском районе.

    7 июля сабантуй отметят жители Иглинского района Башкортостана.
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