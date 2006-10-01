В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2018 году в городах и районах республики. Соответствующий документ опубликован 17 мая на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Согласно документу, первый в республике праздник плуга состоится 26 мая в Стерлитамаке и Кармаскалинском районе.
2 июня сабантуй отметят жители Альшеевского, Архангельского, Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Давлекановского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского районов и Агидели.
10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.
12 июня народный праздник «Сабантуй» состоится в столице Башкортостана Уфе.
16 июня праздник плуга отметят жители Дуванского, Караидельского, Кугарчинского, Мечетлинского, Мишкинского, Салаватского и Чишминского районов.
30 июня сабантуи пройдут в Салавате, а также в Балтачевском районе.
7 июля сабантуй отметят жители Иглинского района Башкортостана.
Согласно документу, первый в республике праздник плуга состоится 26 мая в Стерлитамаке и Кармаскалинском районе.
2 июня сабантуй отметят жители Альшеевского, Архангельского, Аургазинского, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Давлекановского, Дюртюлинского, Зианчуринского, Зилаирского, Куюргазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Туймазинского, Уфимского, Учалинского, Федоровского, Хайбуллинского районов и Агидели.
10 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.
12 июня народный праздник «Сабантуй» состоится в столице Башкортостана Уфе.
16 июня праздник плуга отметят жители Дуванского, Караидельского, Кугарчинского, Мечетлинского, Мишкинского, Салаватского и Чишминского районов.
30 июня сабантуи пройдут в Салавате, а также в Балтачевском районе.
7 июля сабантуй отметят жители Иглинского района Башкортостана.
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