Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам

31 мая выпускники девятых классов сдали ОГЭ по обществознанию, биологии, литературе, информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), сообщили в пресс-службе Минобразования РБ. Всего в экзаменах приняли участие 28 417 учащихся, из них обществознание сдавали 9 357 человек, биологию — 9 919, информатику и ИКТ — 8 395, литературу — 694 человека.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 21 июня. Следующий экзамен для выпускников девятых классов состоится 2 июня. Ученики будут сдавать экзамен по физике, информатике и ИКТ.
Источник: http://i-gazeta.com/
Результаты экзаменов будут известны не позднее 21 июня. Следующий экзамен для выпускников девятых классов состоится 2 июня. Ученики будут сдавать экзамен по физике, информатике и ИКТ.
Источник: http://i-gazeta.com/
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