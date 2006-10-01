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    Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам

    slavin Вчера, 16:5198
    Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам
    31 мая выпускники девятых классов сдали ОГЭ по обществознанию, биологии, литературе, информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), сообщили в пресс-службе Минобразования РБ. Всего в экзаменах приняли участие 28 417 учащихся, из них обществознание сдавали 9 357 человек, биологию — 9 919, информатику и ИКТ — 8 395, литературу — 694 человека.

    Результаты экзаменов будут известны не позднее 21 июня. Следующий экзамен для выпускников девятых классов состоится 2 июня. Ученики будут сдавать экзамен по физике, информатике и ИКТ.

    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Регион 102

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