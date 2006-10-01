Девятиклассники Башкирии сдали ОГЭ по нескольким предметам

Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году

В Минобрнауки рассказали, что досрочный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.