В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением

В Башкирии завершены поиски 10-летнего мальчика, сорвавшегося в воду с тарзанки. Ребенок утонул.

Напомним, днем 27 мая в Туймазинском районе двое детей катались на тарзанке через реку Усень. 10-летний мальчик сорвался и упал в реку, его унесло течением.

Все эти дни велись поиски школьника, только сегодня его нашли. Как сообщают в МЧС республики, тело обнаружили водолазы в 300 метрах вниз по течению от места падения.