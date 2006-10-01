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    В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением

    slavin Вчера, 18:2987
    В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
    В Башкирии завершены поиски 10-летнего мальчика, сорвавшегося в воду с тарзанки. Ребенок утонул.

    Напомним, днем 27 мая в Туймазинском районе двое детей катались на тарзанке через реку Усень. 10-летний мальчик сорвался и упал в реку, его унесло течением.

    Все эти дни велись поиски школьника, только сегодня его нашли. Как сообщают в МЧС республики, тело обнаружили водолазы в 300 метрах вниз по течению от места падения.

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    Метки: Новости

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