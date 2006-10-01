В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением

В Башкирии завершены поиски 10-летнего мальчика, сорвавшегося в воду с тарзанки. Ребенок утонул.
Напомним, днем 27 мая в Туймазинском районе двое детей катались на тарзанке через реку Усень. 10-летний мальчик сорвался и упал в реку, его унесло течением.
Все эти дни велись поиски школьника, только сегодня его нашли. Как сообщают в МЧС республики, тело обнаружили водолазы в 300 метрах вниз по течению от места падения.
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Новости