В Башкирии водители маршруток с радостью работали бы легальными перевозчиками, но возможности такой нет

Сегодня прошел круглый стол на тему «Безопасные дороги».
В данном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, Госсобрания-Курултая РБ, представители органов государственной власти и заинтересованных хозяйствующих субъектов, общественности и средств массовой информации республики.
Свое мнение о проблеме нелегальных маршруток и опасности на дорогах высказала представитель межрегиональной общественной организации развития предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.
— Для того, чтобы мы точно знали, кто осматривал автобус и проверял водителя, они водители должны отправляться от станции, а не от непонятно какого места. Иначе проконтролировать это практически невозможно. Должны определять места разрешающие или запрещающие отправление заказных автобусов. Ваши нелегальные перевозчики стали обращаться к нам за помощью. Они сказали мне, что с радостью работали бы легальными перевозчиками, но возможности такой нет. У них автостанция и перевозчик – это одно и то же лицо. Потому что они не будут продавать на нас пассажиров, — сказала представитель межрегиональной общественной организации развития предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова. Источник: https://proural.info/
В данном мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, Госсобрания-Курултая РБ, представители органов государственной власти и заинтересованных хозяйствующих субъектов, общественности и средств массовой информации республики.
Свое мнение о проблеме нелегальных маршруток и опасности на дорогах высказала представитель межрегиональной общественной организации развития предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.
— Для того, чтобы мы точно знали, кто осматривал автобус и проверял водителя, они водители должны отправляться от станции, а не от непонятно какого места. Иначе проконтролировать это практически невозможно. Должны определять места разрешающие или запрещающие отправление заказных автобусов. Ваши нелегальные перевозчики стали обращаться к нам за помощью. Они сказали мне, что с радостью работали бы легальными перевозчиками, но возможности такой нет. У них автостанция и перевозчик – это одно и то же лицо. Потому что они не будут продавать на нас пассажиров, — сказала представитель межрегиональной общественной организации развития предпринимательства в сфере автомобильных перевозок грузов и пассажиров «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова. Источник: https://proural.info/
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