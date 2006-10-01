В Башкирии мать-пьяница избила младшего сына и устроила пожар

В Баймакском районе Башкортостана стражи порядка устанавливают обстоятельства чудовищной выходки 33-летней сельчанки, которая в пьяном угаре сначала не пускала домой старшего сына, избила младшего и чуть не спалила дом.В тот вечер жительница Темясово сильно напилась со своими приятелями и вернулась домой поздно. Ее 12-летний ребенок уже спал, а 15-летний ходил по селу в поисках горе-родительницы. Сельчанка заперла дверь на ключ, и когда подросток вернулся, отказалась его впускать. Женщина моментально впала в ярость и принялась бить младшего сына, а потом подожгла шторы. Испугавшись за жизнь брата, подросток взломал дверь и сбежал с 12-летним школьником к знакомым. Там испуганных мальчишек и нашел прибывший по вызову участковый.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, дебоширку доставили в отдел полиции. По факту произошедшего идет проверка, по результатам которой сельчанка может стать фигуранткой уголовного дела и лишиться права воспитывать обоих сыновей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, дебоширку доставили в отдел полиции. По факту произошедшего идет проверка, по результатам которой сельчанка может стать фигуранткой уголовного дела и лишиться права воспитывать обоих сыновей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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