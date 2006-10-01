В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах.

ЧП произошло сегодня днем недалеко от администрации Орджоникидзевского района столицы на улице Северодвинская, 10. Как оказалось, была повреждена плита перекрытия тепловой камеры, находящейся в ведении ООО «БашРТС».

Сейчас на месте провала ведутся работы по замене сломанной плиты перекрытия.

В связи с устранением технического повреждения на трубопроводе с 17:20 до 22:00 ожидается отключение ГВС в ЦТП-633 по адресам: ул. Северодвинская, 14, Интернациональная, 13/1, а также в 9 жилых домах по улицам Интернациональная, Мира, Комарова и детской поликлиники по ул. Мира.