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    В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах

    slavin Вчера, 20:31101
    В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах
    В Уфе из-за коммунальной аварии отключили горячую воду в 9 жилых домах.

    ЧП произошло сегодня днем недалеко от администрации Орджоникидзевского района столицы на улице Северодвинская, 10. Как оказалось, была повреждена плита перекрытия тепловой камеры, находящейся в ведении ООО «БашРТС».

    Сейчас на месте провала ведутся работы по замене сломанной плиты перекрытия.

    В связи с устранением технического повреждения на трубопроводе с 17:20 до 22:00 ожидается отключение ГВС в ЦТП-633 по адресам: ул. Северодвинская, 14, Интернациональная, 13/1, а также в 9 жилых домах по улицам Интернациональная, Мира, Комарова и детской поликлиники по ул. Мира.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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