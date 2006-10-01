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    Что изменится в жизни жителей России с 1 июня 2018 года

    slavin Сегодня, 11:56162
    Что изменится в жизни жителей России с 1 июня 2018 года
    Лица, пойманные на хулиганстве на борту самолета, могут навсегда лишиться права на перелеты: с 1 июня у авиаперевозчиков появятся собственные списки нежелательных пассажиров. Также в начале лета начнется действие сразу нескольких законов, касающихся кредитной сферы. А автолюбители столкнутся с обновленной дорожной разметкой и смогут воспользоваться упрощенной процедурой оформления ДТП и новая Подробнее об этих и других нововведениях июня читайте ниже.

    Что нового ждет автомобилистов

    Больше всего нововведений в июне ожидает автомобилистов. Так, с 1 июня наклейка с буквой «Ш» для автотранспорта с шипованной резиной станет необязательной.
    Требование, касающееся наличия данной наклейки, появилось в конце 2017 г., что вызвало огромный спрос на данную продукцию. В результате найти наклейки в магазинах стало очень сложно, либо их стоимость сильно повысилась. В некоторых торговых точках знаки исчезли из продажи полностью. Однако это нововведение в течение текущей зимы показало свою неактуальность. Наклейка не справилась с основной функцией: помогать водителям рассчитывать передний путь впереди идущего автомобиля.
    Также вступят в силу изменения, касающиеся европротокола для тех, кто имеет полисы ОСАГО. Начиная с июня, автовладельцам больше не придется дожидаться сотрудников ГИБДД, если в транспортном происшествии нет пострадавших. Для фиксации факта ДТП достаточно будет визуального доказательства: фотографии или видеозаписи. После этого машины можно убирать с проезжей части, чтобы не препятствовать транспортному потоку.
    Автомобилистов ожидает еще одна приятная новость: максимальная выплата по европротоколу вместо 50 000 составит 100 000 рублей. Исключение – регионы с повышенным лимитом (до 400 000 рублей): Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО. Однако компенсации от 100 000 рублей будет выдаваться, только если между участниками дорожного происшествия нет разногласий.
    Наконец, автомобилистам стоит приготовиться к обновлению дорожной разметки, которая изменится с 1 июня 2018 года. Теперь к привычной разметке добавятся желтые и синие полосы. Первые будут указывать на запрет обгона, а вторые будут размещаться на перекрестках и регулировать движение. Также в обиход войдут новые обозначения: значок заправки для электрического транспорта и «вафельница» для борьбы с заторами на перекрестках. Но вероятно, что массовое использование новой разметки начнется не скоро.

    Обновления правил для должников

    В июне начнут действовать несколько правил относительно кредитных организаций и должников.

    Во-первых, станут жестче требования к оформлению займов. Ранее письменный договор требовался, только если размер кредита превышал минимальный размер оплаты труда в 10 раз. Однако теперь данный документ будет заполняться при сумме займа от 10 000 рублей. При заключении сделки в устной форме потребуется ее документальное подтверждение. В этом качестве можно использовать, например, банковскую выписку.

    При условии, что и кредитор, и заемщик – физические лица, а размер задолженности не превышает 100 000 рублей, кредит будет считаться беспроцентным. Если же он был оформлен организацией, не имеющей статус кредитной, с лета 2018 г процентная ставка может быть снижена по решению суда.

    Также поправки в ГК РФ разрешат получение нового кредита для погашения предыдущего. Но только если второй заем будет взят в той же самой финансовой организации.
    С 1 июня будет принято и еще одно правило: если кредитор уступил третьей стороне принадлежащий ему долг, а долговое требование оказалось недействительным, он больше не будет нести за это ответственность. Однако правило будет действовать, только если кредитор не знал о данном обстоятельстве и может это доказать.

    Отдельно стоит сказать о ситуации, если долг был приобретен на аукционе. Победитель торгов может потребовать изменения условий договора, если ЦБ РФ изменит ключевую ставку после окончания торгов. Победитель также сможет уступить все обязательства и права, обусловленные долгом. Ранее подобная возможность отсутствовала.
    Мобильные абоненты утратят анонимность

    В рамках борьбы Роскомнадзора с незаконной продажей СИМ-карт с 1 июня начнется действие новых поправок к федеральному закону «О связи». Согласно нововведениям, корпоративные абоненты могут в начале лета оказаться вне закона.

    Мобильная связь отныне будет доступна только для тех абонентов, которые предоставили своему оператору достоверные сведения. Все данные будут вноситься в автоматизированную систему расчетов.

    Основной проблемой нововведения станут не для физических лиц, которые лишатся возможности анонимно приобретать СИМ-карты, а для корпоративных клиентов. Речь идет об организациях, которые приобрели пакет связи с несколькими привязанными номерами. Поэтому в ближайшее время данные абоненты могут получить запрос от сотовых операторов с просьбой предоставить недостающие данные о пользователях всех приобретенных номеров.

    А что же будет с анонимными клиентами сотовой связи? Формально операторы должны будут отключить их от услуг.

    Суду присяжных прибавится работы

    В июне расширится перечень преступных деяний, которые могут рассматриваться судом присяжных. До сих пор число дел, рассматриваемых в данном порядке, было сравнительно невелико. Однако в конце 2016 года был принят ряд изменений в УК РФ, расширяющий «применение института суда присяжных». Данные поправки начнут действовать с июня 2018 года.

    В откорректированный список вошли несколько статей. В их числе: убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой гибель потерпевшего, геноцид, посягательство на жизнь правоохранительных органов, сотрудников суда, государственных и общественных деятелей.

    При этом решать, стоит ли привлекать к судебному рассмотрению дела присяжных, будет решать непосредственно обвиняемый. Реформа, начавшаяся в 2016 г, также сократила число присяжных и кандидатов в коллегию. В районных и гарнизонных судах оно будет равняться 6 и 12 соответственно. В судах высших инстанций количество присяжных будет доходить до 8-14 человек. Напомним, что до сих пор для отбора присяжных требовалось 20 кандидатов, а непосредственно в коллегию попадали только 12.
    Несмотря на расширение списка уголовных дел, эксперты все равно называют его довольно ограниченным. Например, в него не попали очень распространенные статьи: мошенничество и кражи. По прогнозам юристов, когда изменения в законодательстве начнут действовать, присяжным придется чаще участвовать в слушаниях, касающихся тяжких телесных повреждений и убийств.

    Дебоширам запретят летать

    Начиная с 4 июня, компании-авиаперевозчики начнут составлять собственные списки неблагонадежных пассажиров. Туда попадут лица, не подчиняющиеся приказам командира воздушного судна или создавшие опасную ситуацию на борту. Пассажирам, пополнившим черный список, перевозчик может в дальнейшем отказать в продаже билетов и предоставлении услуг.

    Поправки в Воздушный кодекс стали следствием многочисленных сообщений, поступивших в конце 2017 года, о конфликтах пассажиров с экипажем воздушного корабля. Начиная с июня, при возникновении подобных ситуаций командир будет обязан информировать руководство об инциденте и его участниках. А дебошир еще на борту получит документ с официальным предупреждением за подписью командира экипажа.

    Решение о запрете перелета для проблемного пассажира и сроке его действия будет выноситься позже. Пассажир, однако, сможет оспорить действия авиакомпании в суде. Но отношение к авиахулиганам будет довольно строгим, поэтому вероятность победы в подобном деле крайне мала. И скорее всего, нарушителю придется на определенный срок забыть о перелетах.

    Однако есть исключение из правил. Так, запрет не будет распространяться на граждан РФ, которые не могут вернуться на родину иным способом, кроме как самолетом. В подобной ситуации авиакомпания будет обязана предоставить пассажиру услугу, независимо от того, входит он в черный список или нет.

    «Прозрачный» бизнес

    Предпринимателям станет проще проверять надежность деловых партнеров и контрагентов. Федеральная налоговая служба запустит в июне новый онлайн-сервис – «Прозрачный бизнес».
    Здесь будут выложены сведения обо всех компаниях, не представляющие налоговую тайну. В их числе: информация о налоговых режимах, которыми организация пользуется, нарушения налогового законодательства, информация об имеющихся штрафах и пенях, их размер. Новый сервис также расскажет, какова численность персонала в компании, и предоставит полную финансовую отчетность, включая информацию о доходах и расходах компании.

    Специалисты ФНС подчеркивают, что новый сервис позволит не только изучить потенциального делового партнера во всех деталях и узнать всю подноготную его деятельности, но и проверить собственный деловой и налоговый имидж.

    Маркировка обуви

    Эксперимент по маркировке обувных товаров средствами идентификации пройдет в России с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года. Соответствующее постановление от 30 мая опубликовано на сайте правительства.

    Предполагается, что маркировка обуви станет обязательной с 1 июля 2019 года. Результаты пилотного проекта будут подведены дважды - до 1 декабря 2018 года и до 1 мая следующего года.

    Согласно документу, оператором информационной системы, используемой для проведения эксперимента, на безвозмездной основе станет "Оператор-ЦРПТ". Курировать эксперимент будут Минпромторг. Кроме того, уполномоченными по обеспечению эксперимента назначены Минфин, министерство цифрового развития, ФСБ, ФНС, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор.

    Безопасный вейп

    Повышенные требования будут применяться в России к жидкостям, которые используются в электронных парогенераторах, или вейпах. Вводится в действие первый национальный стандарт, который регламентирует состав, требования к упаковке и способы проверки соответствия продукции стандартам качества.

    Вступившие в силу правила отмечают, что «чистота никотина и его соли, которые используются в жидкостях для вейпов, должна составлять не менее 98%, чистота других ингредиентов должна быть не ниже 94—95%». Кроме того, флакон для зарядки парогенераторов должен быть герметичным, без дефектов и протечек, а также гарантировать недоступность содержимого для детей.

    Изготовители жидкости должны будут указывать на упаковках вид и название продукции, наименование и адрес изготовителя, содержание никотина в жидкости. Кроме того, на упаковках для вейпа, как и на пачках сигарет, теперь будет присутствовать фраза «Никотин вызывает зависимость».

    Важно отметить, что новые правила являются ГОСТом в этой области, за товары без этой отметки покупатель сам несёт ответственность. Безопасность же будет гарантирована, если товар соответствует госстандарту.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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