В Уфе состоялся Гала-концерт конкурса детского музыкального творчества «Звездочки столицы – 2018»

31 мая 2018 года в Городском дворце культуры состоялся Гала-концерт городского конкурса детского музыкального творчества «Звездочки столицы – 2018» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Уфы.В мероприятии приняли участие заместитель главы Администрации ГО г.Уфа РБ Сынтимир Баязитов, депутат Совета, заместитель председателя Совета ГО г.Уфа РБ, председатель постоянной комиссии Совета ГО г.Уфа РБ по науке, образованию, молодёжной политике и спорту Анатолий Горячев, начальник Управления образования Администрации ГО г.Уфа РБ Елена Хаффазова, заместители глав администраций районов города, начальники управлений (отделов) образования, представители общественных организаций, ветераны педагогического труда, педагоги и родители.С приветственным словом к участникам и гостям Гала-концерта обратился заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Сынтимир Баязитов. Он отметил, что творчество играет огромную роль в развитии и формировании личности ребенка. Трудно представить малыша, который не любил бы танцевать или петь. Ведь в каждом юном даровании обязательно скрыт талант, а задача родителей и педагогов этот талант обнаружить и развить.Конкурс – прекрасный способ познакомить ребенка с миром красоты, сказки, музыки и фантазии.Сынтимир Биктимирович также выразил слова благодарности педагогам дошкольных образовательных учреждений и родителям за большой вклад в успехи детей и пожелал всем новых побед и достижений.Конкурс стал традиционным и проводился 19-й раз. В этом году он проходил в рамках Года семьи, десятилетия Детства. В нем приняли участие 207 воспитанников из 25 дошкольных образовательных учреждений столицы.Конкурс дал прекрасную возможность показать свое мастерство и подарил яркие мгновения, много положительных эмоций и впечатлений, как участникам, так и зрителям.Закончился Гала-концерт церемонией награждения, всем победителям конкурса были вручены почетные грамоты Управления образования Администрации городского округа город Уфа республики Башкортостан и памятные подарки.Со списком победителей городского конкурса «Звездочки столицы - 2018» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ГО г.Уфа РБ в разделе «Документы».