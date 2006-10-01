Яндекс начал трансляцию прямого эфира телеканала БСТ

Телеканал БСТ заключил соглашение с сервисом Яндекс.Телепрограмма. Теперь все зрители телеканала в любой точек земного шара смогут смотреть прямой эфир вне зависимости от наличия телевизора. Для просмотра любимых передач достаточно стабильного интернета.

Чтобы посмотреть передачи главного телеканала республики БСТ теперь не нужно иметь в своей квартире телевизор. Кроме того, неважно, в какой точке планеты вы находитесь. Благодаря заключенному сотрудничеству с сервисом Яндекс.Телепрограмма смотреть Башкирское спутниковое телевидение можно в любой точке. Найти канал очень просто, достаточно лишь вбить его в строке поиска внутри сервиса.

Кстати, Башкирское спутниковое телевидение присутствует во всех аналогичных крупнейших сервисах. К 2018 году вещание канала было расширено на такие сайты, как Peers.TV, Мегафон, Дом.ру, Уфанет, Телекарта и Триколор. Общая потенциальная аудитория этих сервисов достигает более 6 миллионов человек. В ближайшем будущем телеканал БСТ планирует расширяет своих присутствие в интернет-пространстве.