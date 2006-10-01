В закон о бюджете Башкортостана на 2018 год и на период до 2020 года внесены изменения

31 мая на 53-м заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва депутатами рассмотрены два законопроекта, разработанные Министерством финансов РБ. Данные законопроекты представлены депутатам заместителем министра финансов РБ Натальей Калугиной.
«О внесении изменений в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью внесения следующих изменений и уточнений:
Первая часть уточнений обусловлена необходимостью увеличения в 2018 году плана поступления налоговых доходов в сумме 16,5 млрд рублей, за счет поступления разового платежа налога на прибыль организаций с доходов в виде возмещения убытков по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть».
Вторая часть уточнений связана с получением в 2018 году дополнительных безвозмездных поступлений в сумме 2 млрд 643,1 млн рублей, которые направлены на соответствующие целевые статьи расходов, в том числе:
- из федерального бюджета:
дотации – 1 млрд 437,7 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации (на частичное возмещение расходов в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года с учетом районных коэффициентов к заработной плате);
целевые межбюджетные трансферты – 1 млрд 23,7 млн рублей, из них самые крупные суммы:
- 534 млн рублей – субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
- 293 млн рублей – субсидии на софинансирование программ по развитию мат. базы детских поликлиник;
- 105,1 млн рублей – трансферты на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
- 74,9 млн рублей – трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
- от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 126,8 млн рублей в 2018 году, в связи с увеличением прогнозируемого объема безвозмездных поступлений, которые планируется направить на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан;
- от Фонда Социальных целевых программ - 30 млн рублей на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках договора сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан и Фондом Социальных целевых программ.
Третья часть уточнений связана с изменением объема республиканской адресной инвестиционной программы в 2018-2020 годах в связи с дополнительной потребностью на объекты капитального строительства, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан:
- в 2018 году - 2 млрд рублей;
- в 2019 году – 4 млрд рублей;
- в 2020 году - 5 млрд рублей.
Четвертая часть изменений связана с выделением средств бюджета в 2018-2020 годах в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"» в части повышения заработной платы работников, а также в целях своевременного и полного финансового обеспечения расходных обязательств по достижению целевых показателей «майских» указов 2012 года:
в 2018 году - 998,2 млн рублей;
в 2019 году - 8 млрд 746,9 млн рублей;
в 2020 году - 8 млрд 667,5 млн рублей.
Пятая часть изменений связана с финансовым обеспечением в 2018-2020 годах наиболее значимых мероприятий, таких как:
Минсельхозу РБ на государственную поддержку агропромышленного комплекса в 2018 году – 1 млрд 665 млн рублей;
бюджетам муниципальных образований на оказание дополнительной финансовой помощи в 2018 году - 1 млрд 43,9 млн рублей;
Госстрою РБ на обеспечение жильем граждан – 917 млн рублей в 2018 году, по 117 млн рублей в 2019-2020 годах ежегодно;
Минздраву РБ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению в 2018 году – 150 млн рублей.
Шестая часть изменений связана с перераспределением в рамках полномочий Правительства средств, ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.
Седьмая часть уточнений связана с изменениями по источникам финансирования дефицита бюджета в 2018-2020 годах в связи с изменением объема использования остатков средств на счетах по учету средств бюджетов из-за вышеуказанного дополнительного выделения средств, с учетом поступивших доходов:
в 2018 году - -8 млрд 111,8 млн рублей;
в 2019 году - 12 млрд 863,9 млн рублей;
в 2020 году - 13 млрд 784,5 млн рублей.
Таким образом, значительная дополнительная потребность в средствах бюджета республики в общем объеме 35 млрд рублей в расчете на три года, в первую очередь, на повышение заработной платы и на объекты капитального строительства, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан, будет покрыта частично за счет поступления разового платежа налога на прибыль по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть», а также за счет использования остатков, накопленных при профицитном исполнении бюджета за последние два года.
Таким образом, после данных уточнений объем бюджета республики составит:
в 2018 году:
по доходам – 182 млрд 268 млн рублей;
по расходам – 188 млрд 907 млн рублей;
дефицит – 6 млрд 639 млн рублей.
в 2019 году:
по доходам –152 млрд 848,6 млн рублей;
по расходам – 176 млрд 775,4 млн рублей;
дефицит – 23 млрд 926,8 млн рублей.
в 2020 году:
по доходам – 154 млрд 307,2 млн рублей;
по расходам – 176 млрд 983,6 млн рублей;
дефицит – 22 млрд 676,4 млн рублей.
***
«О внесении изменений в Закон «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан»
Законопроект разработан в целях приведения норм бюджетного законодательства республики в соответствие с действующими положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Закон о бюджетном процессе был актуализирован последний раз в апреле 2017 года. После этого в Бюджетный кодекс Российской Федерации неоднократно вносились изменения, ряд из которых потребовал изменения законодательства на уровне республики.
Одновременно, в рамках бюджетных полномочий субъекта РФ по установлению порядка рассмотрения проекта бюджета предлагается изменить предельный срок его внесения на рассмотрение законодательного органа. В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса этот срок установлен не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. В действующей редакции закона срок внесения законопроекта о бюджете республики был установлен «до 1 октября».
Изучен региональный опыт в этой области – 53 из 85-ти субъектов РФ (более 62%) вносят проект бюджета в срок «до 1 ноября», что дает им возможность наиболее полно учитывать в проекте закона о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете.
В этой связи предлагается перенести предельный срок внесения проекта бюджета республики на следующую трехлетку в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан с 24 часов 1 октября на 18 часов 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. Источник: https://sterlegrad.ru/
«О внесении изменений в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принятие законопроекта обусловлено необходимостью внесения следующих изменений и уточнений:
Первая часть уточнений обусловлена необходимостью увеличения в 2018 году плана поступления налоговых доходов в сумме 16,5 млрд рублей, за счет поступления разового платежа налога на прибыль организаций с доходов в виде возмещения убытков по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть».
Вторая часть уточнений связана с получением в 2018 году дополнительных безвозмездных поступлений в сумме 2 млрд 643,1 млн рублей, которые направлены на соответствующие целевые статьи расходов, в том числе:
- из федерального бюджета:
дотации – 1 млрд 437,7 млн рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации (на частичное возмещение расходов в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года с учетом районных коэффициентов к заработной плате);
целевые межбюджетные трансферты – 1 млрд 23,7 млн рублей, из них самые крупные суммы:
- 534 млн рублей – субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка,
- 293 млн рублей – субсидии на софинансирование программ по развитию мат. базы детских поликлиник;
- 105,1 млн рублей – трансферты на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
- 74,9 млн рублей – трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
- от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 126,8 млн рублей в 2018 году, в связи с увеличением прогнозируемого объема безвозмездных поступлений, которые планируется направить на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан;
- от Фонда Социальных целевых программ - 30 млн рублей на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках договора сотрудничества между Правительством Республики Башкортостан и Фондом Социальных целевых программ.
Третья часть уточнений связана с изменением объема республиканской адресной инвестиционной программы в 2018-2020 годах в связи с дополнительной потребностью на объекты капитального строительства, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан:
- в 2018 году - 2 млрд рублей;
- в 2019 году – 4 млрд рублей;
- в 2020 году - 5 млрд рублей.
Четвертая часть изменений связана с выделением средств бюджета в 2018-2020 годах в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"» в части повышения заработной платы работников, а также в целях своевременного и полного финансового обеспечения расходных обязательств по достижению целевых показателей «майских» указов 2012 года:
в 2018 году - 998,2 млн рублей;
в 2019 году - 8 млрд 746,9 млн рублей;
в 2020 году - 8 млрд 667,5 млн рублей.
Пятая часть изменений связана с финансовым обеспечением в 2018-2020 годах наиболее значимых мероприятий, таких как:
Минсельхозу РБ на государственную поддержку агропромышленного комплекса в 2018 году – 1 млрд 665 млн рублей;
бюджетам муниципальных образований на оказание дополнительной финансовой помощи в 2018 году - 1 млрд 43,9 млн рублей;
Госстрою РБ на обеспечение жильем граждан – 917 млн рублей в 2018 году, по 117 млн рублей в 2019-2020 годах ежегодно;
Минздраву РБ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению в 2018 году – 150 млн рублей.
Шестая часть изменений связана с перераспределением в рамках полномочий Правительства средств, ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.
Седьмая часть уточнений связана с изменениями по источникам финансирования дефицита бюджета в 2018-2020 годах в связи с изменением объема использования остатков средств на счетах по учету средств бюджетов из-за вышеуказанного дополнительного выделения средств, с учетом поступивших доходов:
в 2018 году - -8 млрд 111,8 млн рублей;
в 2019 году - 12 млрд 863,9 млн рублей;
в 2020 году - 13 млрд 784,5 млн рублей.
Таким образом, значительная дополнительная потребность в средствах бюджета республики в общем объеме 35 млрд рублей в расчете на три года, в первую очередь, на повышение заработной платы и на объекты капитального строительства, приуроченные к 100-летию образования Республики Башкортостан, будет покрыта частично за счет поступления разового платежа налога на прибыль по мировому соглашению между АФК «Система» и ПАО АНК «Башнефть», а также за счет использования остатков, накопленных при профицитном исполнении бюджета за последние два года.
Таким образом, после данных уточнений объем бюджета республики составит:
в 2018 году:
по доходам – 182 млрд 268 млн рублей;
по расходам – 188 млрд 907 млн рублей;
дефицит – 6 млрд 639 млн рублей.
в 2019 году:
по доходам –152 млрд 848,6 млн рублей;
по расходам – 176 млрд 775,4 млн рублей;
дефицит – 23 млрд 926,8 млн рублей.
в 2020 году:
по доходам – 154 млрд 307,2 млн рублей;
по расходам – 176 млрд 983,6 млн рублей;
дефицит – 22 млрд 676,4 млн рублей.
***
«О внесении изменений в Закон «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан»
Законопроект разработан в целях приведения норм бюджетного законодательства республики в соответствие с действующими положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Закон о бюджетном процессе был актуализирован последний раз в апреле 2017 года. После этого в Бюджетный кодекс Российской Федерации неоднократно вносились изменения, ряд из которых потребовал изменения законодательства на уровне республики.
Одновременно, в рамках бюджетных полномочий субъекта РФ по установлению порядка рассмотрения проекта бюджета предлагается изменить предельный срок его внесения на рассмотрение законодательного органа. В соответствии со статьей 185 Бюджетного кодекса этот срок установлен не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. В действующей редакции закона срок внесения законопроекта о бюджете республики был установлен «до 1 октября».
Изучен региональный опыт в этой области – 53 из 85-ти субъектов РФ (более 62%) вносят проект бюджета в срок «до 1 ноября», что дает им возможность наиболее полно учитывать в проекте закона о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете.
В этой связи предлагается перенести предельный срок внесения проекта бюджета республики на следующую трехлетку в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан с 24 часов 1 октября на 18 часов 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году. Источник: https://sterlegrad.ru/
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