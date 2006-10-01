В Уфе из-за ливня встали троллейбусы

В Уфе 4 июня с восьми до девяти часов утра было зафиксировано обильное выпадение осадков в виде дождя. В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что для мониторинга послеливневой обстановки и возможной помощи населению в семь административных районов города были направлены оперативные группы пожарно-спасательных подразделений.
Фактов поваленных деревьев и заглохших автомобилей выявлено не было. Задержки пассажирских поездов также нет. Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Погибших и пострадавших нет.
По сообщению МУП «Управление электротранспорта Уфы» в девятом часу утра на Дежневском путепроводе из-за скопления дождевой воды прекращено движение троллейбусов, следовавших по маршрутам 1, 13, 22 в обе стороны. В 9:23 движение электротранспорта было восстановлено.
В низинных участках улиц города ливневая канализация единовременно не справилась с объемом выпавших осадков, в данный момент ситуация стабилизировалась. Ситуация находится под контролем оперативных служб БТП РСЧС.
ГУ МЧС России по РБ напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру спасения — «01», с мобильного телефона — «101». Телефон доверия: 8 (347) 233-99-99.
Источник: http://i-gazeta.com/
Фактов поваленных деревьев и заглохших автомобилей выявлено не было. Задержки пассажирских поездов также нет. Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Погибших и пострадавших нет.
По сообщению МУП «Управление электротранспорта Уфы» в девятом часу утра на Дежневском путепроводе из-за скопления дождевой воды прекращено движение троллейбусов, следовавших по маршрутам 1, 13, 22 в обе стороны. В 9:23 движение электротранспорта было восстановлено.
В низинных участках улиц города ливневая канализация единовременно не справилась с объемом выпавших осадков, в данный момент ситуация стабилизировалась. Ситуация находится под контролем оперативных служб БТП РСЧС.
ГУ МЧС России по РБ напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру спасения — «01», с мобильного телефона — «101». Телефон доверия: 8 (347) 233-99-99.
Источник: http://i-gazeta.com/
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