В Уфе из-за ливня встали троллейбусы

В Уфе стоимость проезда на электротранспорте повысится на 3 рубля

МУ электротранспорта города Уфы определило новые расценки на проезд по электронной пластиковой карте. Несмотря на то, что проезд в таком виде транспорта повысится с двенадцати до пятнадцати рублей, обладатели карт смогут выбрать более дешевый вариант оплаты.