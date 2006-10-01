В Уфе девушка-инвалид нашла спонсора и оборудовала подъезд многоквартирного дома безопасным пандусом

27 мая 2016 года в Российской Федерации планируется проведение II всероссий ...

Идея провести такой день родилась в Париже в 1990 году, когда Антанасе Перифан и группа друзей из ассоциации «Париж для друзей» решили провести праздник для соседей в 17-м районе Парижа. Цель праздника заключалась в том, чтобы объединить людей, живущих по соседству, друг с другом и противостоять все нарастающей изоляции в обществе, для совместной реализации различных проектов на благо жителям.