В Уфе девушка-инвалид нашла спонсора и оборудовала подъезд многоквартирного дома безопасным пандусом

Жительница Уфы с ограниченными физическими возможностями добилась строительства нового пандуса за счет благотворителей.
Выщербленный бетон, лужи и шатающиеся периллы – пандус с такими препятствиями должны были преодолевать маломобильные жители многоквартирного дома 68/6 по улице Бакалинской. Сейчас спуск и подъем совершенно безопасен, а главное удобный. Им активно пользуется весь дом — дети на велосипедах, мамочки с колясками и даже грузчики крупногабаритных грузов.
Но есть в этом доме человек, для которого пандус не просто прихоть, а жизненная необходимость. Юлия Новожилова 12 лет живет в этом доме и никогда не могла спуститься с подъезда без посторонней помощи. Она прикована к инвалидной коляске. И именно она позаботилась о благополучии всего дома. Сначала привлекла внимание властей города, управляющей компании, а когда последняя сослалась на трудности с приобретением стройматериалов, нашла спонсора в лице «УфаТрансГаз», крупнейшего предприятия топливно-энергетического комплекса Башкортостана.
— Некоторые вещи большинству не видны, как мой подъезд. Но стоит заняться, казалось бы, незначительной проблемой, как все вокруг преображается. Я очень благодарна спонсору, — рассказывает Юлия.
Отметим, решать проблему девушка начала с помощью бесплатного мобильного приложения «Гражданский патруль», разработанного одноименной общественной организацией защиты прав потребителей, как раз для мобильной отправки жалоб на различные нарушения. Юлия сфотографировала пандус и отправила смс. Дальше разбираться с проблемой начали правозащитники.
С помощью «Гражданского патруля» Юлия регулярно борется с нарушениями прав маломобильных уфимцев. Приходится фиксировать пренебрежительное отношение к специальным места для инвалидов даже в госучереждениях, где не редко в санузлах хранят хозинвентарь, а на парковку складируют снег. В будущем Юлия планирует создать объединение активных горожан, которые как и она будут бороться с подобными нарушениями.
— Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появилось объединение «Гражданский патруль: активная позиция». В Уфе достаточно много неравнодушных, активных людей. И было бы неплохо, если бы все они не сидели на кухне, обсуждая проблемы города между собой, а фиксировали нарушения и своевременно сообщали о них. Считаю, Гражданский патруль — очень полезная и удобная площадка для формирования гражданского общества, — рассказала Юлия.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Выщербленный бетон, лужи и шатающиеся периллы – пандус с такими препятствиями должны были преодолевать маломобильные жители многоквартирного дома 68/6 по улице Бакалинской. Сейчас спуск и подъем совершенно безопасен, а главное удобный. Им активно пользуется весь дом — дети на велосипедах, мамочки с колясками и даже грузчики крупногабаритных грузов.
Но есть в этом доме человек, для которого пандус не просто прихоть, а жизненная необходимость. Юлия Новожилова 12 лет живет в этом доме и никогда не могла спуститься с подъезда без посторонней помощи. Она прикована к инвалидной коляске. И именно она позаботилась о благополучии всего дома. Сначала привлекла внимание властей города, управляющей компании, а когда последняя сослалась на трудности с приобретением стройматериалов, нашла спонсора в лице «УфаТрансГаз», крупнейшего предприятия топливно-энергетического комплекса Башкортостана.
— Некоторые вещи большинству не видны, как мой подъезд. Но стоит заняться, казалось бы, незначительной проблемой, как все вокруг преображается. Я очень благодарна спонсору, — рассказывает Юлия.
Отметим, решать проблему девушка начала с помощью бесплатного мобильного приложения «Гражданский патруль», разработанного одноименной общественной организацией защиты прав потребителей, как раз для мобильной отправки жалоб на различные нарушения. Юлия сфотографировала пандус и отправила смс. Дальше разбираться с проблемой начали правозащитники.
С помощью «Гражданского патруля» Юлия регулярно борется с нарушениями прав маломобильных уфимцев. Приходится фиксировать пренебрежительное отношение к специальным места для инвалидов даже в госучереждениях, где не редко в санузлах хранят хозинвентарь, а на парковку складируют снег. В будущем Юлия планирует создать объединение активных горожан, которые как и она будут бороться с подобными нарушениями.
— Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появилось объединение «Гражданский патруль: активная позиция». В Уфе достаточно много неравнодушных, активных людей. И было бы неплохо, если бы все они не сидели на кухне, обсуждая проблемы города между собой, а фиксировали нарушения и своевременно сообщали о них. Считаю, Гражданский патруль — очень полезная и удобная площадка для формирования гражданского общества, — рассказала Юлия.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Уфа