В Башкирии летом ограничат движение грузовиков

«Временное ограничение движения в летний период вводится при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов, по данным Росгидромета. В период действия временного ограничения в летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается с 22.00 до 10.00», — уточнили в ведомстве.