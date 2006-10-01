В Башкирии летом ограничат движение грузовиков

С 1 июня по 31 августа в Башкортостане на автодорогах регионального межмуниципального значения ограничат движение автотранспорта, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Об этом сообщает Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству.
Источник: https://gtrk.tv/
«Временное ограничение движения в летний период вводится при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градусов, по данным Росгидромета. В период действия временного ограничения в летний период движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается с 22.00 до 10.00», — уточнили в ведомстве.
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