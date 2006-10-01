Авторизация


    • Забыли пароль?

    Преподаватели Башкирии смогут повысить квалификацию для обучения детей финансовой грамотности

    slavin Сегодня, 15:27118
    Преподаватели Башкирии смогут повысить квалификацию для обучения детей финансовой грамотности

    В Башкирии на базе Института развития образования РБ открывается Региональный методический центр по финансовой грамотности (республиканское подразделение соответствующего федерального центра).

    Башкирия стала уже 16 регионом России, где открывается подобное заведение (все это происходит в рамках федеральной программы содействия развитию финансового образования).

    В данном центре будут повышать квалификацию преподаватели среднеспециальных учебных заведений, учителя школ и методисты.

    Источник: http://ufatime.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus