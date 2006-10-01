Преподаватели Башкирии смогут повысить квалификацию для обучения детей финансовой грамотности

В Башкирии на базе Института развития образования РБ открывается Региональный методический центр по финансовой грамотности (республиканское подразделение соответствующего федерального центра). Башкирия стала уже 16 регионом России, где открывается подобное заведение (все это происходит в рамках федеральной программы содействия развитию финансового образования). В данном центре будут повышать квалификацию преподаватели среднеспециальных учебных заведений, учителя школ и методисты. Источник: Источник: http://ufatime.ru/

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