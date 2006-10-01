В Башкирии увеличились выплаты по европротоколу ОСАГО

Изменения в ПДД с 1 июля 2015 года

Избавиться от заторов и пробок, сэкономить время, а главное облегчить оформление подавляющего большинства аварий. Изменения в правилах дорожного движения на первый взгляд не такие уж радикальные, а некоторые и вовсе подтверждают народную мудрость: «Все новое – это хорошо забытое старое».