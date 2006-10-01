В Башкирии увеличились выплаты по европротоколу ОСАГО

В Башкирии с 1 июня увеличились суммы выплат по европротоколу ОСАГО. Лимит был увеличен вдвое. Теперь вместо 50 тысяч рублей максимально по европротоколу водители смогут получить до ста тысяч рублей. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.
Также с 1 июня оформить европротокол можно даже в том случае, если участники ДТП не придут к согласию об обстоятельствах происшествия. Ранее это являлось обязательным условием для такого рода процедуры.
Сейчас для того, чтобы оформить европротокол, участникам ДТП нужно зафиксировать данные о происшествии при помощи технических средств контроля, установленных на автомобиле, или с помощью мобильного приложения, посредством которого можно проверить действительность полисов ОСАГО. Также нужно сфотографировать автомобили и их повреждения на месте ДТП. При этом участники ДТП обязаны совместно заполнить бланк извещения о происшествии, указав в нем свои разногласия, если таковые имеются, и подписать оформленное извещение.
Новая форма бланка извещения будет выдаваться страховыми компаниями также с 1 июня. В ней предусмотрена возможность проставления отметок об имеющихся разногласиях, которые могут поставить оба участника ДТП.
Чтобы получить страховую выплату при наличии разногласий, участникам ДТП нужно применить технические средства контроля для фиксации обстоятельств аварии. Такими средствами могут быть мобильное приложение, либо бортовое устройство, которое при помощи технологии навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС фиксирует место, где произошло столкновение, а также само столкновение.
Если зафиксировать обстоятельства ДТП должным образом по каким-то причинам невозможно, оформление происшествия производится не по европротоколу, а с участием сотрудников ГИБДД.
Источник: http://i-gazeta.com/
Также с 1 июня оформить европротокол можно даже в том случае, если участники ДТП не придут к согласию об обстоятельствах происшествия. Ранее это являлось обязательным условием для такого рода процедуры.
Сейчас для того, чтобы оформить европротокол, участникам ДТП нужно зафиксировать данные о происшествии при помощи технических средств контроля, установленных на автомобиле, или с помощью мобильного приложения, посредством которого можно проверить действительность полисов ОСАГО. Также нужно сфотографировать автомобили и их повреждения на месте ДТП. При этом участники ДТП обязаны совместно заполнить бланк извещения о происшествии, указав в нем свои разногласия, если таковые имеются, и подписать оформленное извещение.
Новая форма бланка извещения будет выдаваться страховыми компаниями также с 1 июня. В ней предусмотрена возможность проставления отметок об имеющихся разногласиях, которые могут поставить оба участника ДТП.
Чтобы получить страховую выплату при наличии разногласий, участникам ДТП нужно применить технические средства контроля для фиксации обстоятельств аварии. Такими средствами могут быть мобильное приложение, либо бортовое устройство, которое при помощи технологии навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС фиксирует место, где произошло столкновение, а также само столкновение.
Если зафиксировать обстоятельства ДТП должным образом по каким-то причинам невозможно, оформление происшествия производится не по европротоколу, а с участием сотрудников ГИБДД.
Источник: http://i-gazeta.com/
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