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    В Уфе в День города откроется «Арт-городок»

    slavin Сегодня, 15:28146
    В Уфе в День города откроется «Арт-городок»
    В Уфе 12 июня в парке имени Якутова заработает «Арт-городок», сообщили в муниципалитете. Это летний проект для активного времяпровождения детей и взрослых — парковая зона, построенная волонтерами из европоддонов. На этой площадке специалисты Центра досуга детей и подростков «Тамыр» планируют еженедельно проводить различные мероприятия: тематические праздники, творческие мастер-классы, литературные вечера, дружеские посиделки. Старт состоится в День города в 15 часов, будут разыгрываться призы, главный из которых — путевка в летний лагерь.


    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Уфа

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