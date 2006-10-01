В Уфе в День города откроется «Арт-городок»

В Уфе 12 июня в парке имени Якутова заработает «Арт-городок», сообщили в муниципалитете. Это летний проект для активного времяпровождения детей и взрослых — парковая зона, построенная волонтерами из европоддонов. На этой площадке специалисты Центра досуга детей и подростков «Тамыр» планируют еженедельно проводить различные мероприятия: тематические праздники, творческие мастер-классы, литературные вечера, дружеские посиделки. Старт состоится в День города в 15 часов, будут разыгрываться призы, главный из которых — путевка в летний лагерь.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа