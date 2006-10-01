В Уфе в День города откроется «Арт-городок»

В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации

В Уфе в рамках государственно-частного партнерства реализуется проект по созданию многопрофильного реабилитационного комплекса. Холдинг «Медстандарт» инвестирует 427 млн рублей в реконструкцию и оснащение двухэтажного здания площадью Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями по проспекту Октября, 133/2. После перестройки помещение станет 4-6-этажным, площадью около 8 тыс. кв. м, по 100 койко-мест для взрослых и детей.