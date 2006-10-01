В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации

В Уфе в рамках государственно-частного партнерства реализуется проект по созданию многопрофильного реабилитационного комплекса.

Холдинг «Медстандарт» инвестирует 427 млн рублей в реконструкцию и оснащение двухэтажного здания площадью Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями по проспекту Октября, 133/2.

После перестройки омещение станет 4-6-этажным, площадью около 8 тыс. кв. м, по 100 койко-мест для взрослых и детей.

Медхолдинг будет управлять Клиническим институтом неврологии и реабилитации в течение 25 лет. Учреждение должно открыться в 2020 году. В данный момент документы проекта находятся на оформлении, сообщили в Корпорации развития РБ.

«Проект несет значительную социальную нагрузку: регион нуждается в реабилитационных центрах, где оказывалась бы помощь при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата, онкологических и других болезней», — отметили в ведомстве.