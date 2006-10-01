В Башкирии очистят дно рек Белая и Большой Инзер

До 1 декабря 2020 года русло реки Большой Инзер возле деревни Усмангали Белорецкого района Башкирии расчистят и углубят. На сайте госзакупок опубликованы результаты конкурса на производство этих работ.

Начальная цена контракта составляла 32,3 млн рублей. Победителем стала компания «Партнертехсервис и К», она предложила выполнить объем работ за 22,6 млн рублей.

Общая длина русла, которую предстоит очистить — 3,5 километра. Заказчик работ — Минэкологии Башкирии, финансировать проект будут из республиканского бюджета.

По данным сайта sbis.ru, ООО Партнертехсервис и К, зарегистрирована в селе Кушнаренково. Основным видом деятельности компании является строительство гидротехнических сооружений. Также Партнертехсервис и К, ООО работает еще по 36 направлениям. Основным заказчиком является Минэкологии РБ.